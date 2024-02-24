Helldivers 2 підкорила сотні тисяч геймерів своїм веселим та швидким ігровим процесом, який часто продукує напрочуд комічні ситуації.

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Насправді гра стала настільки популярною, що розробникам довелося радити геймерам не купувати її зараз через те, що сервери проєкту просто не можуть впоратися з величезним ажіотажем.

Однак технічні проблеми не закінчуються й коли гравці заходять у гру, щоправда, іноді баги можуть розважити не гірше самого геймплею.

Якраз такий випадок продемонстрував користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком LilRayms.

У короткому ролику він та його команда якраз збиралися покинути зону місії, завершивши завдання приблизно за 9 хвилин до кінця відведеного часу.

Аж ось гравець вирішив викликати автоматичний міномет, щоб прикрити відступ, і зробив це прямо туди де мав приземлитися евакуаційний шатл. Далі стався кумедний баг і замість снаряда міномет щосили запустив в космос зореліт.

Веселий випадок у Helldivers 2 – дивитися відео

Гравці були вражені помилкою та вибухнули сміхом після побаченого.

Щоправда, попри кумедність ситуації, геймери залишились розчарованими, адже не змогли успішно завершити місію, оскільки корабель зрештою приземлився догори ногами поза зоною бойових дій.

Однак трохи втішити їх має те, що відео швидко стало вірусним та набрало понад 650 тисяч переглядів.