Фанат Baldur's Gate 3 зробив різдвяні пряники з героями гри – милі фото

Дух Різдва завітав до шанувальника RPG Baldur's Gate 3, який у творчому пориві створив імбирні пряники з образами героїв улюбленої гри від Larian Studios.

Найкраща гра 2023 року – Baldur's Gate 3, продовжує мати великий успіх серед геймерів і вони проявляють свою любов до проєкту найрізноманітнішими способами, інформує 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Витвори фанатів часто бувають у формі косплею чи малюнків, але іноді вони вигадують ще більш креативні вшанування.

Наприклад, користувач Reddit під ніком Adorable_Position938 вдало поєднав прийдешнє Різдво та любов до BG 3 та створив партію святкового печива, натхненного персонажами RPG.

Фанат спік класичні імбирні пряники у формі чоловічків та використав глазур аби прикрасити їх так, щоб вони нагадували Астаріона, Тінесерду, Лей'зель та Імператора.

Герої гри та їхні смачні протеже / Фото з Reddit @Adorable_Position938

Робота геймера вразила публіку дбайливою увагою до деталей: іклами Астаріона та блакитними очима Тінесерди.

Детальніший погляд на смаколики / Фото з Reddit @Adorable_Position938

Також фанатів гри у коментарях неабияк втішило те, що пряникова Лей'зель навмисно намальована із серйозним обличчям замість посмішки, що вдало підкреслює характер персонажки в грі.