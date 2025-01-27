Гравець Baldur's Gate 3 показав секретні опції діалогу з популярною героїнею

Під час чергового проходження Baldur's Gate 3 геймер наткнувся на цікаві варіанти діалогу з однією з найпопулярніших героїнь гри та, як виявилося, не лише він не бачив їх ніколи раніше.

Хітова RPG від Larian Studios все ще здатна здивувати своїх шанувальників, що довела знахідка користувача Reddit, інформує 24 Канал з посиланням на його допис на платформі.

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Неочікувані репліки підходять характеру Тінесерди

Однією з ключових особливостей рольових ігор є можливість відігравати обраний вектор поведінки для свого героя та отримувати залежно від цього унікальну реакцію від інших неігрових персонажів.

Baldur's Gate 3 зводить подібну функцію в абсолют, даруючи геймерам неповторну свободу дій. Одним із прикладів цього, є те, що проєкт дозволяє перебувати в романі з кимось з компаньйонів, навіть попри низький рівень схвалення.

Користувач Reddit під ніком Hyperspace_Towel став свідком саме такої ситуації, оприлюднивши рідкісні репліки Тінесерди – однієї з найпопулярніших героїнь Baldur's Gate 3.

Він зумів розпочати стосунки з зухвалою персонажкою лише з 20 балами схвалення, що дозволило йому побачити напрочуд рідкісний діалог.

Особистість – це ще не все, я вважаю. Багато стосунків можуть тривати лише завдяки фізичному потягу,

– йдеться в одній з реплік.

Чимало геймерів також побачили ці рядки вперше, попри те, що неодноразово проходили BG 3.

Річ у тому, що порівняно з іншими компаньйонами, Тінесерда досить легко дозволяє накопичити очки схвалення, тож багато гравців, ймовірно, пропустили цю "сторону" персонажки, коли заводили з нею роман.