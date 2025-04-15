Останнє велике оновлення для Baldur’s Gate 3 вийшло — Larian прощається з культовою RPG

У вівторок, 15 квітня, бельгійська студія Larian Studios випустила восьме і фінальне масштабне оновлення для фентезійної ролівки Baldur’s Gate 3. Як і обіцяли розробники, цей патч стане завершенням великої технічної та контентної підтримки проєкту.

Ключовими нововведеннями оновлення стали підтримка кросплею між усіма цільовими платформами, фоторежим, 12 нових підкласів, функція розділеного екрана на Xbox Series S, а також колекційні картки Steam, розповідає 24 Канал.

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Усього патч включає майже 800 змін – від нових анімацій танцю гарпій до покращення продуктивності. Повний список змін виявився настільки об’ємним (48 сторінок), що його не вдалося повністю опублікувати на сторінці гри в Steam.

Після випуску цього оновлення підтримка Baldur’s Gate 3 фактично буде завершена: не планується ні нового контенту, ні сюжетних доповнень, ні нових супутників чи персонажів з історією. Виняток – незначні виправлення помилок.

На честь виходу останнього великого оновлення Larian Studios знову об’єднала зусилля з анімаційною студією Spud Gun Studios. Результатом співпраці став фінальний анімаційний короткометражний ролик.

Ви допомогли нам зробити Baldur’s Gate 3 успішнішою, ніж ми могли мріяти, і ця пристрасть могла б змусити нас вносити зміни до нескінченності. Але тоді ми ніколи не створили б нічого нового,

– пояснили у Larian.

Baldur’s Gate 3 вийшла з раннього доступу 3 серпня 2023 року на ПК (Steam, GOG), а згодом з’явилася на Mac, PS5, Xbox Series X і S. З моменту релізу гра здобула понад 280 нагород "Гра року", зокрема від п’яти найпрестижніших премій індустрії.