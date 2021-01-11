Цього тижня на платформі Twitch одразу декілька стрімерів отримали перманентні блокування. Стрімерка DelightDaniTV отримала бан за бодіарт, який відповідав всім вимогам платформи, а DrWitnesser забанили за розповіді про християнство та Біблію.

Минулого тижня популярну емоцію PogChamp було видалено з платформи Twitch. Реакція аудиторії була дуже неоднозначна, як і на перманентне блокування двох стрімерів з нікнеймами DelightDaniTV та DrWitnesser, розповідає Games24.

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Відвертий бодіарт

Стрімерка з нікнеймом DelightDaniTV у своєму твіттері повідомила, що отримала перманентний бан на платформі Twitch за бодіарт у стилі аніме "Атака титанів". Дівчина написала, що дотримувалася всіх правил платформи, а також відзначила, що добре їх знає, бо вже не вперше займається бодіартом на своїх стрімах. Вона написала, що використовувала непрозору фарбу та прикрила всі статеві органи. Більшість користувачів підтримали DelightDaniTV та відзначили, що правил вона дійсно не порушувала. Стрімерка не збирається здаватися та вже подала апеляцію.

Також DelightDaniTV відзначила, що стрімерку, яка майже 10 хвилин позувала оголеною у прямому ефірі забанили всього на 3 дні. Йдеться про MissBehavin, яка сплутала Twitch з порталом для дорослих та розважала не свою цільову аудиторію деякий час.

Бодіарт, за який DelightDaniTV отримала перманентне блокування / світлина з твіттеру DelightDaniTV

"Кіберспортивний проповідник"

Також забанили DrWitnesser, який грав у Fortnite та розповідав про християнство та Біблію. У своєму твіттері він відзначив, що отримав перманентний бан на платформі Twitch. Причина цього блокування поки невідома, але раніше обліковий запис DrWitnesser блокували за палкі дискусії з представниками інших релігій. Стрімер у твіттері написав, що платформа його розчарувала остаточно. Також поки невідомо чи планує DrWitnesser подавати апеляцію.

DrWitnesser на одній зі своїх трансляцій / світлина з порталу TalkEsport