На этой неделе на платформе Twitch сразу несколько стримеров получили перманентные блокировки. Стримерша DelightDaniTV получила бан за боди-арт, который отвечал всем требованиям платформы, а DrWitnesser забанили за рассказы о христианстве и Библии.

На прошлой неделе популярную эмоцию PogChamp было удалено с платформы Twitch. Реакция аудитории была очень неоднозначная, как и на перманентное блокирование двух стримеров с никнеймами DelightDaniTV и DrWitnesser, рассказывает Games24.

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Откровенный боди-арт

Стримерша с никнеймом DelightDaniTV в своем твиттере сообщила, что получила перманентный бан на платформе Twitch за боди-арт в стиле аниме "Атака титанов". Девушка написала, что придерживалась всех правил платформы, а также отметила, что хорошо их знает, потому что уже не впервые занимается боди-артом на своих стримах. Она написала, что использовала непрозрачную краску и прикрыла все половые органы. Большинство пользователей поддержали DelightDaniTV и отметили, что правила она действительно не нарушала. Стримерша не собирается сдаваться и уже подала апелляцию.

Также DelightDaniTV отметила, что стримершу, которая почти 10 минут позировала обнаженной в прямом эфире забанили всего на 3 дня. Речь идет о MissBehavin, которая перепутала Twitch с порталом для взрослых и развлекала не свою целевую аудиторию некоторое время.

Боди-арт, за который DelightDaniTV получила перманентное блокирование / фотография с твиттера DelightDaniTV

"Киберспортивный проповедник"

Также забанили DrWitnesser, который играл в Fortnite и рассказывал о христианстве и Библии. В своем твиттере он отметил, что получил перманентный бан на платформе Twitch. Причина этой блокировки пока неизвестна, но ранее аккаунт DrWitnesser блокировали за жаркие дискуссии с представителями других религий. Стример в твиттере написал, что платформа его разочаровала окончательно. Также пока неизвестно планирует ли DrWitnesser подавать апелляцию.

DrWitnesser на одной из своих трансляций / фотография с портала TalkEsport