Неоднозначные баны на Twitch: "киберспортивный проповедник" и откровенный боди-арт
На этой неделе на платформе Twitch сразу несколько стримеров получили перманентные блокировки. Стримерша DelightDaniTV получила бан за боди-арт, который отвечал всем требованиям платформы, а DrWitnesser забанили за рассказы о христианстве и Библии.
На прошлой неделе популярную эмоцию PogChamp было удалено с платформы Twitch. Реакция аудитории была очень неоднозначная, как и на перманентное блокирование двух стримеров с никнеймами DelightDaniTV и DrWitnesser, рассказывает Games24.
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Откровенный боди-арт
Стримерша с никнеймом DelightDaniTV в своем твиттере сообщила, что получила перманентный бан на платформе Twitch за боди-арт в стиле аниме "Атака титанов". Девушка написала, что придерживалась всех правил платформы, а также отметила, что хорошо их знает, потому что уже не впервые занимается боди-артом на своих стримах. Она написала, что использовала непрозрачную краску и прикрыла все половые органы. Большинство пользователей поддержали DelightDaniTV и отметили, что правила она действительно не нарушала. Стримерша не собирается сдаваться и уже подала апелляцию.
Также DelightDaniTV отметила, что стримершу, которая почти 10 минут позировала обнаженной в прямом эфире забанили всего на 3 дня. Речь идет о MissBehavin, которая перепутала Twitch с порталом для взрослых и развлекала не свою целевую аудиторию некоторое время.
Боди-арт, за который DelightDaniTV получила перманентное блокирование / фотография с твиттера DelightDaniTV
"Киберспортивный проповедник"
Также забанили DrWitnesser, который играл в Fortnite и рассказывал о христианстве и Библии. В своем твиттере он отметил, что получил перманентный бан на платформе Twitch. Причина этой блокировки пока неизвестна, но ранее аккаунт DrWitnesser блокировали за жаркие дискуссии с представителями других религий. Стример в твиттере написал, что платформа его разочаровала окончательно. Также пока неизвестно планирует ли DrWitnesser подавать апелляцию.
DrWitnesser на одной из своих трансляций / фотография с портала TalkEsport
TwitchПлатформа для видеотрансляций, которая принадлежит одной из дочерних компаний Amazon. Сервис создали еще в 2011 году, а сейчас он один из самых популярных в этой сфере. Специализируется на потоковой трансляции геймплея видеоигр, киберспортивных турниров, креативного контента и музыкальных выступлений. Содержание можно посмотреть в прямом эфире или в формате видео.
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