Батьки геймера під час прибирання знайшли рідкісну гру про покемонів, яка вийшла ще у 1998 році. Виявилося, що батько просто забув її подарувати свого часу, а зараз вона коштує вже чимало.

Користувач із нікнеймом Lanai поділився цікавою історією на відомій платформі Reddit. Його пост дуже сподобався геймерам та потрапив до когорти найпопулярніших за останній тиждень: 29 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів.

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Геймер вирішив відвідати своїх батьків, а вони показали йому цікаву знахідку, яку вони не стали одразу викидати у смітник. Його батьки під час прибирання знайшли відеогру Pokemon Blue, яка вийшла ще у 1998 році. У ті часи це була дуже популярна гра, яка отримала чимало нагород та мала шалений попит серед геймерів. Всього існувало кілька тематичних версій відеогри, які відрізнялися покемонами на обкладинці (у головного героя версія з Blastoise).

Користувач Lanai відзначив, що у дитинстві захоплювався покемонами та збирав різноманітні речі, які були пов'язані з цими створіннями. Батьки знали про любов свого сина до покемонів, тому й вирішили подарувати йому на день народження цю дуже популярну гру. Щоправда, щось пішло не за планом, бо батько забув зробити своєму сину такий презент, а гра десь загубилася.

Варто зазначити, що знайшли відеогру в ідеальному стані, а також вона ще досі з плівкою. У коментарях Lanai написав, що оригінальна гра у ті часи коштувала 30 доларів, але зараз її вже не вийде придбати за таку ціну. Точну вартість користувачі не змогли назвати, бо потрібна допомога експертів, але приблизно така відеогра може коштувати від 4 до 40 тисяч доларів.

Щоправда, Lanai відзначив, що не збирається продавати свою гру. Вона нагадуватиме йому про дитинство та слугуватиме своєрідним фізичним підтвердженням любові його батьків. Також він подякував їм за те, що вони не викинули одразу цю стару гру, а вирішили її подарувати навіть через 20 років.

Відеогра Pokemon Blue / Фото Reddit Lanai

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