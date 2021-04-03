Родители геймера во время уборки нашли редкую игру про покемонов, которая вышла еще в 1998 году. Оказалось, что отец просто забыл ее подарить в свое время, а сейчас она стоит уже немало.

Пользователь с никнеймом Lanai поделился интересной историей на известной платформе Reddit. Его пост очень понравился геймерам и попал в число самых популярных за последнюю неделю: 29 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

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Геймер решил навестить своих родителей, а они показали ему интересную находку, которую они не стали сразу выбрасывать в мусорник. Его родители во время уборки нашли видеоигру Pokemon Blue, которая вышла еще в 1998 году. В те времена это была очень популярная игра, которая получила немало наград и имела большой спрос среди геймеров. Всего было несколько тематических версий видеоигры, которые отличались покемонами на обложке (у главного героя версия с Blastoise).

Пользователь Lanai отметил, что в детстве увлекался покемонами и собирал различные вещи, которые были связаны с этими созданиями. Родители знали о любви сына к покемонам, поэтому и решили подарить ему на день рождение эту очень популярную игру. Правда, что-то пошло не по плану, потому что отец забыл сделать своему сыну такой презент, а игра где-то потерялась.

Стоит отметить, что нашли видеоигру в идеальном состоянии, а также она до сих пор с пленкой. В комментариях Lanai написал, что оригинальная игра в те времена стоила 30 долларов, но сейчас ее уже не получится приобрести за такую цену. Точную стоимость пользователи не смогли назвать, потому что нужна помощь экспертов, но примерно такая видеоигра может стоить от 4 до 40 тысяч долларов.

Правда, Lanai отметил, что не собирается продавать свою игру. Она будет напоминать ему о детстве и служить своеобразным физическим подтверждением любви его родителей. Также он поблагодарил их за то, что они не выбросили сразу эту старую игру, а решили ее подарить даже спустя 20 лет.

Видеоигра Pokemon Blue / Фото Reddit Lanai

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