Захар Бочаров поділився цікавим фото у своєму твітері. Здається, власникам одного магазину дуже сподобався вигляд батону із відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2.

Перший тизер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 розробники показали у грудні 2020 року. Також тоді вони поділилися світлиною реалістичного батону, який був створений на ігровому рушії Unreal Engine. Можливо, саме цей хліб й надихнув власників однієї крамниці на створення цікавої відсилки.

До теми Атмосферний геймплейний тизер відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Скіф, аномалія та "Сплін" – відео

Світлиною з батонами поділився Захар Бочаров – PR-менеджер GSC Game World. Він написав, що це не вигадки, а також пожартував про допомогу малому бізнесу. На самому фото можна побачити батони, а на ціннику написано "Chleb S.T.A.L.K.E.R. 2". Щоправда, Захар не поділився іншими деталями про ці батони, тому геймери почали шукати цікаву інформацію вже самі.

Виявилося, що схожий шрифт використовують у німецькій мережі супермаркетів LIDL. Також шанувальники дізналися, що фото опублікував користувач із Польщі, а ціна написана у злотих. Виходить, що один такий батон із відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 коштує 13 гривень. Поки лише невідомо, чи справжня ця світлина, хоча PR-менеджер вважає, що це фото реальне.

Подібна новина сподобалася геймерам, а також вони вже почали жартувати про іншу продукцію за мотивами S.T.A.L.K.E.R. 2. Шкода, що новин про саму відеогру ще дуже мало й поки навіть невідомо, коли вийде нова гра у цьому всесвіті.

Похоже не шутка



Помогаю малому бизнесу pic.twitter.com/s6KEiwlegG — Цукорович (@Caxap91) February 27, 2021

Батони із S.T.A.L.K.E.R. 2 / Цукорович