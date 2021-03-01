Захар Бочаров поделился интересным фото в своем твиттере. Кажется, владельцам одного магазина очень понравился вид батона с видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Первый тизер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики показали в декабре 2020 года. Также тогда они поделились фотографией реалистического батона, который был создан на игровом движке Unreal Engine. Возможно, именно этот хлеб и вдохновил владельцев одного магазина на создание интересной отсылки.

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Фотографией с батонами поделился Захар Бочаров – PR-менеджер GSC Game World. Он написал, что это не выдумки, а также пошутил о помощи малому бизнесу. На самом фото можно увидеть батоны, а на ценнике написано "Chleb S.T.A.L.K.E.R. 2". Правда, Захар не поделился другими деталями об этих батонах, поэтому геймеры начали искать интересную информацию уже сами.

Оказалось, что подобный шрифт используют в немецкой сети супермаркетов LIDL. Также поклонники узнали, что фото опубликовал пользователей из Польши, а цена написана в злотых. Получается, что один такой батон из видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит 13 гривен. Пока только неизвестно, настоящая ли эта фотография, хотя PR-менеджер считает, что это фото реальное.

Подобная новость понравилась геймерам, а также они уже начали шутить о другой продукции по мотивам S.T.A.L.K.E.R. 2. Жаль, что новостей о самой видеоигре еще очень мало и пока даже неизвестно, когда выйдет новая игра в этой вселенной.

Похоже не шутка



Помогаю малому бизнесу pic.twitter.com/s6KEiwlegG — Цукорович (@Caxap91) February 27, 2021

Батоны с S.T.A.L.K.E.R. 2 / Цукорович