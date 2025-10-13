Що не так із картами в новій Battlefield?

На старті гравцям доступно дев'ять карт для багатокористувацьких битв, кожна з яких має свою унікальну тематику: від міських забудов і пустель до гірських ландшафтів. Однак геймери швидко помітили спільні риси, які викликали розчарування. Головна претензія стосується розміру локацій. За словами гравців, майже всі карти виявилися занадто компактними, що не відповідає духу серії Battlefield, відомої своїми масштабними боями з використанням техніки, пише 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

Такий дизайн змушує гравців брати участь переважно в ближніх перестрілках і сприяє снайперському "кемперству", перетворюючи битви на хаотичні сутички. Один із користувачів на Reddit описав це так: "Немає руху, немає місця для маневру, оскільки карти дуже компактні. Всі постійно наступають один одному на ноги. Кожна карта завалена снайперськими позиціями. Непередбачувана AF, це просто хаос у найгіршому його прояві".

Інші гравці погоджуються, що хоча карти можуть бути цікавими самі по собі, вони не передають класичного відчуття Battlefield. Навіть ті локації, на які покладалися великі надії, як-от Mirak Valley, виявилися обмеженими невидимими стінами, що сильно звужує поле бою без очевидних на те причин.

Додатковим приводом для невдоволення стала схожість карт між собою. Гравці помітили, що дев'ять локацій фактично є парами зі схожою тематикою: дві карти в стилі Нью-Йорка, дві в азійських джунглях, дві в європейських містах і дві в Єгипті. Один із користувачів зазначив, що карти Liberation Peak і Mirak Valley настільки схожі, що здаються однією локацією, розрізаною навпіл. Через це виникає відчуття, що в грі насправді не дев'ять унікальних карт, а лише п'ять.

Гравці вважають, що заяви розробників з EA та DICE про створення великих карт були оманливими. Ці коментарі вже стали об'єктом мемів у спільноті, за допомогою яких фанати висловлюють своє розчарування.

Про що говорять інші відгуки?

Ситуацію погіршують і технічні проблеми. Відомий контент-мейкер Westie поскаржився, що система підбору гравців працює некоректно: при спробі знайти гру на конкретній карті його часто перекидало на зовсім іншу арену. Він назвав це "найбільш дратівливою річчю" в грі.

Професійні оглядачі поставили грі досить високі бали. На Metacritic та OpenCritic середня оцінка становить 84/100. Критики відзначили кілька ключових аспектів.

Позитивні моменти:

Мультиплеєр . Найбільшу похвалу отримав мультиплеєрний режим із поверненням до класичної системи класів та 64-гравцевих битв замість 128.

. Найбільшу похвалу отримав мультиплеєрний режим із поверненням до класичної системи класів та 64-гравцевих битв замість 128. Графіка та звук . Вражаюча візуальна складова з реалістичними руйнуваннями та видовищними ефектами​.

. Вражаюча візуальна складова з реалістичними руйнуваннями та видовищними ефектами​. Геймплей . Збалансована стрільба з коротким часом на вбивство (TTK) та поліпшеною системою руху​.

. Збалансована стрільба з коротким часом на вбивство (TTK) та поліпшеною системою руху​. Система руйнувань. Позитивною стороною карт є ефективна система руйнувань.

Негативні моменти:

Кампанія . Одиночна кампанія отримала найбільше критики – її називають короткою, повторюваною, нудною та позбавлену оригінальності, як зазначили в огляді Game Rant.

. Одиночна кампанія отримала найбільше критики – її називають короткою, повторюваною, нудною та позбавлену оригінальності, як зазначили в огляді Game Rant. Інтерфейс. Критикують незручне головне меню та перевантажений інтерфейс.

Гравці виявилися розділеними у своїх оцінках. На Steam гра отримала рейтинг у 76% позитивних відгуків. Із позитивного гравці відзначають повернення до справжньої "Battlefield-ДНК" після невдалого 2042 і відсутність критичних багів. Із негативного – все ті ж проблеми з кампанією, скарги на розмір карт і їхній дизайн.