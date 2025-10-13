Что не так с картами в новой Battlefield?

На старте игрокам доступно девять карт для многопользовательских сражений, каждая из которых имеет свою уникальную тематику: от городских застроек и пустынь до горных ландшафтов. Однако геймеры быстро заметили общие черты, которые вызвали разочарование. Главная претензия касается размера локаций. По словам игроков, почти все карты оказались слишком компактными, что не соответствует духу серии Battlefield, известной своими масштабными боями с использованием техники, пишет 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Создатель Clair Obscur Expedition 33 назвал новую видеоигру от которой не может оторваться

Такой дизайн заставляет игроков участвовать преимущественно в ближних перестрелках и способствует снайперскому "кемперству", превращая битвы в хаотичные схватки. Один из пользователей на Reddit описал это так: "Нет движения, нет места для маневра, поскольку карты очень компактны. Все постоянно наступают друг другу на ноги. Каждая карта завалена снайперскими позициями. Непредсказуемая AF, это просто хаос в худшем его проявлении".

Другие игроки соглашаются, что хотя карты могут быть интересными сами по себе, они не передают классического ощущения Battlefield. Даже те локации, на которые возлагались большие надежды, вроде Mirak Valley, оказались ограниченными невидимыми стенами, что сильно сужает поле боя без очевидных на то причин.

Дополнительным поводом для недовольства стала схожесть карт между собой. Игроки заметили, что девять локаций фактически являются парами со схожей тематикой: две карты в стиле Нью-Йорка, две в азиатских джунглях, две в европейских городах и две в Египте. Один из пользователей отметил, что карты Liberation Peak и Mirak Valley настолько похожи, что кажутся одной локацией, разрезанной пополам. Из-за этого возникает ощущение, что в игре на самом деле не девять уникальных карт, а лишь пять.

Игроки считают, что заявления разработчиков из EA и DICE о создании больших карт были обманчивыми. Эти комментарии уже стали объектом мемов в сообществе, с помощью которых фанаты выражают свое разочарование.

О чем говорят другие отзывы?

Ситуацию усугубляют и технические проблемы. Известный контент-мейкер Westie пожаловался, что система подбора игроков работает некорректно: при попытке найти игру на конкретной карте его часто перебрасывало на совсем другую арену. Он назвал это "самой раздражающей вещью" в игре.

Профессиональные обозреватели поставили игре достаточно высокие баллы. На Metacritic и OpenCritic средняя оценка составляет 84/100. Критики отметили несколько ключевых аспектов.

Положительные моменты:

Мультиплеер . Наибольшую похвалу получил многопользовательский режим с возвращением к классической системе классов и 64-игровым битвам вместо 128.

. Наибольшую похвалу получил многопользовательский режим с возвращением к классической системе классов и 64-игровым битвам вместо 128. Графика и звук . Впечатляющая визуальная составляющая с реалистичными разрушениями и зрелищными эффектами.

. Впечатляющая визуальная составляющая с реалистичными разрушениями и зрелищными эффектами. Геймплей . Сбалансированная стрельба с коротким временем на убийство (TTK) и улучшенной системой движения.

. Сбалансированная стрельба с коротким временем на убийство (TTK) и улучшенной системой движения. Система разрушений. Положительной стороной карт является эффективная система разрушений.

Отрицательные моменты:

Кампания . Одиночная кампания получила больше всего критики – ее называют короткой, повторяющейся, скучной и лишенной оригинальности, как отметили в обзоре Game Rant.

. Одиночная кампания получила больше всего критики – ее называют короткой, повторяющейся, скучной и лишенной оригинальности, как отметили в обзоре Game Rant. Интерфейс. Критикуют неудобное главное меню и перегруженный интерфейс.

Игроки оказались разделенными в своих оценках. На Steam игра получила рейтинг в 76% положительных отзывов. Из положительного игроки отмечают возвращение к настоящей "Battlefield-ДНК" после неудачного 2042 и отсутствие критических багов. Из негативного – все те же проблемы с кампанией, жалобы на размер карт и их дизайн.