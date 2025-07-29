Що показує "танкове" відео Battlefield 6?

Опубліковане на YouTube відео зосереджується виключно на керуванні танками й демонструє різні аспекти бронетанкових боїв у пре-альфа версії гри. Це один із найякісніших витоків геймплею Battlefield 6, який з незрозумілих причин Electronic Arts досі не видалила з мережі, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Відео починається з демонстрації інструменту для ремонту, який виглядає як газовий пальник. Гравець використовує його для відновлення здоров'я танка союзника, піднісши полум'я пальника близько до техніки. Цей механізм залишився незмінним порівняно з попередніми частинами серії Battlefield.

Танки в Battlefield 6 здатні перевозити від чотирьох до шести пасажирів. Водій контролює основну гармату та рух машини, а другий гравець керує додатковою вежею. Решта пасажирів використовують танк як укриття. Відео показує геймплей як від першої, так і від третьої особи.

Броньована техніка в грі демонструє вражаючу руйнівну силу, здатну зносити будівлі за лічені секунди. Танки можуть легко прорубати шлях через перешкоди та знищувати все на своєму шляху. Проте танкові дуелі вимагають стратегічного підходу – ворожа техніка може знищити гравця кількома влучними пострілами.

Дивіться ролик зі злитим ґеймплеєм Battlefield 6: відео

Витік матеріалу походить з тестування Battlefield Labs, офіційної платформи EA для випробування нових функцій гри. Хоча поширення такого контенту заборонено умовами тестування, численні витоки дозволили фанатам оцінити поточний стан розробки.

Багато коментаторів відзначають, що нові кадри нагадують атмосферу класичних частин серії, зокрема Battlefield 3 та Bad Company 2. Фани особливо вихваляють повернення якісного звукового супроводу та ефектів руйнування.

EA планує офіційно представити Battlefield 6 уже 31 липня 2025 року. Після презентації розробники проведуть коментування, а творці контенту та преса зможуть протестувати мультиплеєрний режим у прямому ефірі.

Battlefield 6 не щастить із секретністю

Витік з'явився на тлі загальної хвилі неофіційних матеріалів про майбутню гру. Раніше в інтернет уже потрапляло майже 40 хвилин різноманітного геймплею Battlefield 6, а також окремі відео зі звуками зброї тривалістю понад 25 хвилин.

Окрім цього, нещодавно з'явилися деталі про режим "Battlefield Royale" – королевську битву для нової частини серії, включно з картою та різними подробицями ігрового процесу.

Також стало відомо про витік інформації щодо фракцій у грі та їхніх скінів.

За даними останніх повідомлень, Battlefield 6 вже зібрав понад 500 000 додавань до списку бажань у Steam лише за один вікенд.