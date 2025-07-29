Что показывает "танковое" видео Battlefield 6?

Опубликованное на YouTube видео сосредотачивается исключительно на управлении танками и демонстрирует различные аспекты бронетанковых боев в пре-альфа версии игры. Это одна из самых качественных утечек геймплея Battlefield 6, которую по непонятным причинам Electronic Arts до сих пор не удалила из сети, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Видео начинается с демонстрации инструмента для ремонта, который выглядит как газовая горелка. Игрок использует его для восстановления здоровья танка союзника, поднеся пламя горелки близко к технике. Этот механизм остался неизменным по сравнению с предыдущими частями серии Battlefield.

Танки в Battlefield 6 способны перевозить от четырех до шести пассажиров. Водитель контролирует основную пушку и движение машины, а второй игрок управляет дополнительной башней. Остальные пассажиры используют танк как укрытие. Видео показывает геймплей как от первого, так и от третьего лица.

Бронированная техника в игре демонстрирует впечатляющую разрушительную силу, способную сносить здания за считанные секунды. Танки могут легко прорубать путь через препятствия и уничтожать все на своем пути. Однако танковые дуэли требуют стратегического подхода – вражеская техника может уничтожить игрока несколькими меткими выстрелами.

Смотрите ролик со слитым геймплеем Battlefield 6: видео

Утечка материала происходит из тестирования Battlefield Labs, официальной платформы EA для испытания новых функций игры. Хотя распространение такого контента запрещено условиями тестирования, многочисленные утечки позволили фанатам оценить текущее состояние разработки.

Многие комментаторы отмечают, что новые кадры напоминают атмосферу классических частей серии, в частности Battlefield 3 и Bad Company 2. Фаны особенно восхваляют возвращение качественного звукового сопровождения и эффектов разрушения.

EA планирует официально представить Battlefield 6 уже 31 июля 2025 года. После презентации разработчики проведут комментирование, а создатели контента и пресса смогут протестировать мультиплеерный режим в прямом эфире.

Battlefield 6 не везет с секретностью

Утечка появилась на фоне общей волны неофициальных материалов о предстоящей игре. Ранее в интернет уже попадало почти 40 минут разнообразного геймплея Battlefield 6, а также отдельные видео со звуками оружия продолжительностью более 25 минут.

Кроме этого, недавно появились детали о режиме "Battlefield Royale" – королевскую битву для новой части серии, включая карту и различные подробности игрового процесса.

Также стало известно об утечке информации о фракциях в игре и их скинах.

По данным последних сообщений, Battlefield 6 уже собрал более 500 000 добавлений в список желаний в Steam только за один уикенд.