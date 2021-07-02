Activision ще ніяк не анонсували нову частину Call of Duty, тому офіційно про майбутній шутер нічого не відомо. Однак чутки навколо продовження франшизи гуляють інтернетом ще від початку року, а зараз отримали новий спалах після знахідки у Battle.net.
Одні з чуток Друга світова війна і нова мапа для Warzone: у мережі з'явилися чутки про Call of Duty: Vanguard
Схоже, що нещодавно в мережі з'явилося фактичне підтвердження деяких "зливів", адже у цифровому магазині Battle.net був виявлений логотип нової Call of Duty, який знову натякає на те, що події гри перенесуть гравців у часи Другої світової війни.
Нові файли в клієнті магазину виявив користувач твітеру під ніком Helba, який до цього вже неодноразово ділився цікавими знахідками з торговельного майданчика від Activision Blizzard. Завдяки останній з них став відомим підзаголовок гри – Slipstream, хоча раніше усі інсайдери наполягали, що назва нової частини буде зовсім іншою – Call of Duty: Vanguard.
За словами Helba, у файлах самого Battle.net логотип також іноді згадується під назвою "Fore", яку могли використовувати для внутрішнього тестування шутера. Слід зазначити, що усі частини Call of Duty і раніше мали "кодові" імена для своїх альфа-версій, тому обидві ці назви все ж можуть бути не фінальними, а Vanguard також не слід списувати з рахунків.
Окрім цього став відомим розмір Slipstream – 35,322 GB. Така вага гри може підтвердити слова про її альфа-тестування, адже це дуже скромний розмір для проєктів франшизи Call of Duty.