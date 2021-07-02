Activision ще ніяк не анонсували нову частину Call of Duty, тому офіційно про майбутній шутер нічого не відомо. Однак чутки навколо продовження франшизи гуляють інтернетом ще від початку року, а зараз отримали новий спалах після знахідки у Battle.net.

Одні з чуток Друга світова війна і нова мапа для Warzone: у мережі з'явилися чутки про Call of Duty: Vanguard

Схоже, що нещодавно в мережі з'явилося фактичне підтвердження деяких "зливів", адже у цифровому магазині Battle.net був виявлений логотип нової Call of Duty, який знову натякає на те, що події гри перенесуть гравців у часи Другої світової війни.

Нові файли в клієнті магазину виявив користувач твітеру під ніком Helba, який до цього вже неодноразово ділився цікавими знахідками з торговельного майданчика від Activision Blizzard. Завдяки останній з них став відомим підзаголовок гри – Slipstream, хоча раніше усі інсайдери наполягали, що назва нової частини буде зовсім іншою – Call of Duty: Vanguard.

За словами Helba, у файлах самого Battle.net логотип також іноді згадується під назвою "Fore", яку могли використовувати для внутрішнього тестування шутера. Слід зазначити, що усі частини Call of Duty і раніше мали "кодові" імена для своїх альфа-версій, тому обидві ці назви все ж можуть бути не фінальними, а Vanguard також не слід списувати з рахунків.

Окрім цього став відомим розмір Slipstream – 35,322 GB. Така вага гри може підтвердити слова про її альфа-тестування, адже це дуже скромний розмір для проєктів франшизи Call of Duty.

Анонс нової частини популярної серії очікується зовсім незабаром. Якщо вірити численним чуткам інсайдерів, нова Call of Duty вийде вже на початку листопада цього року, що збігається зі звичним графіком виходу ігор франшизи.