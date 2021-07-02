Activision еще никак не анонсировали новую часть Call of Duty, поэтому официально о предстоящем шутере ничего не известно. Однако слухи вокруг продолжения франшизы гуляют интернетом еще с начала года, а сейчас получили новую вспышку после находки в Battle.net.

Одни из слухов Вторая мировая война и новая карта для Warzone: в сети появились слухи о Call of Duty: Vanguard

Похоже, что недавно в сети появилось фактическое подтверждение некоторых "сливов", ведь в цифровом магазине Battle.net был обнаружен логотип новой Call of Duty, вновь намекает на то, что события игры перенесут игроков во времена Второй мировой войны.

Новые файлы в клиенте магазина обнаружил пользователь твитера под ником Helba, который до этого уже неоднократно делился интересными находками с торговой площадки от Activision Blizzard. Благодаря последней из них стал известен подзаголовок игры – Slipstream, хотя все инсайдеры настаивали, что название новой части будет совсем другим – Call of Duty: Vanguard.

По словам Helba, в файлах самого Battle.net логотип также иногда упоминается под названием "Fore", которое могли использовать для внутреннего тестирования шутера. Следует отметить, что все прежние части Call of Duty также имели "кодовые" имена для своих альфа-версий, поэтому обе эти названия все же могут быть не финальными, а Vanguard также не следует списывать со счетов.

Кроме этого стал известен размер Slipstream – 35,322 GB. Такой вес игры может подтвердить слова о ее альфа-тестировании, ведь это очень скромный размер для проектов франшизы Call of Duty.

Анонс новой части популярной серии ожидается совсем скоро. Если верить многочисленным слухам инсайдеров, новая Call of Duty выйдет уже в начале ноября этого года, что вполне совпадает с привычным графиком выхода игр франшизы.