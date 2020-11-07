Кіберспортивний аналітик Дункан "Thorin" Шилдс буде співпрацювати з організацією Guild Esports. Одним з акціонерів цієї компанії є Девід Бекхем

На своїй сторінці у твіттері Дункан "Thorin" Шилдс анонсував, що стане консультантом кіберспортивної організації Guild Esports. Одним з власників цієї компанії є ексзірка футболу Девід Бекхем.

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"Thorin" допоможе цій організації створити нову команду в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive. У своєму твіттері він заявив:

Я допоможу їм сформувати модель, за якою буде будуватися команда, буду давати поради щодо гравців і персоналу, які допоможуть стати їм значною силою у цій частині індустрії та досягти намічених амбітних цілей

Девід Бекхем є одним із власників організації Guild Esports / фото з порталу AS English

Судячи із заяви Дункана, він буде займатися консультацією менеджменту організації у питаннях підбору гравців та тренерського штабу. Поки невідомо яких саме кіберспортсменів британський аналітик порадить підписати Guild Esports. "Thorin" також заявив, що він буде дотримуватися підходу, який притаманний традиційним видам спорту (гравці команди не приймають всіх рішень).

Guild Esports Британська кіберспортивна організація, що була заснована у 2019 році. На цей час у цієї компанії є команди у таких дисциплінах: Valorant, Rocket League та FIFA.

У сфері CS:GO Дункан "Thorin" Шилдс відомий своїми неоднозначними заявами та конфліктами. Британець неодноразово опинявся у центрі скандальних ситуацій.