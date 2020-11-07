Киберспортивный аналитик Дункан "Thorin" Шилдс будет сотрудничать с организацией Guild Esports. Одним из акционеров этой компании является Дэвид Бекхэм

На своей странице в твиттере Дункан "Thorin" Шилдс анонсировал, что станет консультантом киберспортивной организации Guild Esports. Одним из владельцев этой компании является экс-звезда футбола Дэвид Бекхэм.

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"Thorin" поможет этой организации создать новую команду в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В своем твиттере он заявил:

Я помогу им сформировать модель, по которой будет строиться команда, буду давать советы по игроках и персоналу, которые помогут стать им значительной силой в этой части индустрии и достичь намеченных амбициозных целей

Дэвид Бекхэм является одним из владельцев организации Guild Esports / фото с портала AS English

Судя по заявлению Дункана, он будет заниматься консультацией менеджмента организации в вопросах подбора игроков и тренерского штаба. Пока неизвестно каких именно киберспортсменов британский аналитик посоветует подписать Guild Esports. "Thorin" также заявил, что он будет придерживаться подхода, который присущ традиционным видам спорта (игроки команды не принимают всех решений).

Guild Esports Британская киберспортивная организация, основанная в 2019 году. В настоящее время у этой компании есть команды в следующих дисциплинах: Valorant, Rocket League и FIFA.

В сфере CS:GO Дункан "Thorin" Шилдс известный своими неоднозначными заявлениями и конфликтами. Британец неоднократно оказывался в центре скандальных ситуаций.