Natus Vincere выступят на турнире IEM Beijing-Haidian. На этих выходных они проведут несколько матчей в рамках этого соревнования. Первым соперником украинского коллектива будет команда из Дании

Intel ExtremeMasters в своем твиттере анонсировали календарь матчей на турнире IEM Beijing-Haidian. NAVI стартуют в эту субботу и их первым соперником будет датский коллектив MAD Lions (31 команда в мировом рейтинге).

Читайте также Natus Vincere в пятерке: HLTV обновил рейтинг лучших команд в CS:GO

Календарь матчей NAVI на турнире IEM Beijing-Haidian

С этим коллективом украинская команда встречалась лишь однажды. В июне этого года Natus Vincere уверенно разобралась с MAD Lions (16:7 на Оверпасе и 16:5 в Мираже). По данным сайта HLTV, NAVI лучше выступают почти на всех игровых картах. Датчане имеют больший процент побед только на двух картах: Вертиго (NAVI вообще не играют эту карту) и Оверпас.

Процент побед NAVI и MAD Lions на игровых картах / статистика с сайта HLTV

В случае победы над датским коллективом, следующим соперником NAVI на этом турнире с CS:GO может быть кто-то из пары Комплексити (14) – Фнатик (11). Обе команды переживают сейчас не лучшие времена, поэтому спрогнозировать фаворита в этом противостоянии трудно.

Календарь матчей NAVI на турнире IEM Beijing-Haidian / фото из твиттера Intel ExtremeMasters

IEM Beijing-Haidian Турнир в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, который будет проходить с 6 по 22 ноября. Призовой фонд этого соревнования составит 150 тысяч долларов. В европейском регионе за эту сумму будут бороться 16 лучших команд. Матчи будут проходить в формате "bo3".

Матч с MAD Lions состоится в субботу, 7 ноября, в 16:00. В случае победы следующий матч Natus Vincere запланирован на воскресенье, ориентировочное время начала - 19:30.