Киберспортивный портал HLTV обновил рейтинг лучших команд в дисциплине CS:GO. Украинская команда Natus Vincere осталась на пятой строчке.

Авторитетный портал HLTV обновил рейтинг лучших команд в дисциплине Counter-Strike:Global Offensive. На этот раз первая десятка не претерпела существенных изменений.

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Сам рейтинг выглядит таким образом:

Heroic Vitality Astralis FURIA Natus Vincere BIG OG Evil Geniuses NiP FaZe

Лучшей командой в мире продолжает оставаться датский коллектив Heroic. После серии удачных результатов на второе место поднялась французская команда Vitality. Astralis хоть уже и вернулись к игре своим легендарным составом, но пока только третьи. FURIA после победы на турнире IEM NEW YORK NA закрепилась на четвертом месте. Украинская команда Natus Vincere продолжает удерживать пятую строчку, хотя отрыв от немецкого коллектива BIG уже незначителен.

Расширенная версия рейтинга лучших команд мира / фото с сайта HLTV

HLTV Ведущий киберспортивный портал, освещающий события в дисциплине Counter-Strike:Global Offensive. На сайте представлены: новости, анонсы турниров, результаты матчей, подробная статистика (командная и индивидуальная) и много другой информации. Также HLTV в начале каждого года публикует двадцатку лучших игроков за год. Все профессиональные игроки в дисциплине CS:GO стремятся попасть в этот рейтинг.

Следующим турниром для Natus Vincere станет IEM Beijing-Haidian, который пройдет с 6 по 22 ноября. Почти все команды из десятки рейтинга HLTV примут участие в этом соревновании. После IEM Beijing-Haidian нужно ожидать серьезных изменений в рейтинге лучших команд мира.