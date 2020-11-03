Кіберспортивний портал HLTV оновив рейтинг найкращих команд у дисципліні CS:GO. Українська команда Natus Vincere залишилася на п'ятій сходинці.

Авторитетний портал HLTV оновив рейтинг найкращих команд у дисципліні Counter-Strike:Global Offensive. Цього разу перша десятка не зазнала істотних змін.

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Сам рейтинг виглядає таким чином:

Heroic Vitality Astralis FURIA Natus Vincere BIG OG Evil Geniuses NiP FaZe

Найкращою командою у світі продовжує залишатися данський колектив Heroic. Після серії вдалих результатів на друге місце піднялася французька команда Vitality. Astralis хоч вже і повернулися до гри своїм легендарним складом, але поки лише треті. FURIA після перемоги на турнірі IEM NEW YORK NA закріпилася на четвертому місці. Українська команда Natus Vincere продовжує утримувати п'яту сходинку, хоча відрив від німецького колективу BIG вже незначний.

Розширена версія рейтингу найкращих команд світу / фото з сайту HLTV

HLTV Провідний кіберспортивний портал, який висвітлює події у дисципліні Counter-Strike:Global Offensive. На сайті представлені: новини, анонси турнірів, результати матчів, детальна статистика (командна та індивідуальна) та багато іншої інформації. Також HLTV на початку кожного року публікує двадцятку найкращих гравців за рік. Всі професійні гравці у дисципліні CS:GO прагнуть потрапити до цього рейтингу.

Наступним турніром для Natus Vincere стане IEM Beijing-Haidian, що пройде з 6 по 22 листопада. Майже всі команди з десятки рейтингу HLTV візьмуть участь у цьому змаганні. Після IEM Beijing-Haidian потрібно очікувати серйозних змін в рейтингу найкращих команд світу.