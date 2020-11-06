Natus Vincere виступлять на турнірі IEM Beijing-Haidian. На цих вихідних вони проведуть декілька матчів у рамках цього змагання. Першим суперником українського колективу буде команда з Данії

Intel ExtremeMasters у своєму твіттері анонсували календар матчів на турнірі IEM Beijing-Haidian. NAVI стартують у цю суботу і їх першим суперником буде данський колектив MAD Lions (31 команда у світовому рейтингу).

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Календар матчів NAVI на турнірі IEM Beijing-Haidian

З цим колективом українська команда зустрічалася лише одного разу. У червні цього року Natus Vincere впевнено розібралася з MAD Lions (16:7 на Оверпасі та 16:5 на Міражі). За даними сайту HLTV, NAVI краще виступають майже на всіх ігрових мапах. Данці мають більший відсоток перемог лише на двох картах: Вертіго (NAVI взагалі не грають цю мапу) та Оверпас.

Відсоток перемог NAVI та MAD Lions на ігрових мапах / статистика з сайту HLTV

У випадку перемоги над данським колективом, наступним суперником NAVI на цьому турнірі з CS:GO може бути хтось із пари Комплексіті (14) – Фнатик (11). Обидві команди переживають зараз не найкращі свої часи, тому спрогнозувати фаворита у цьому протистоянні важко.

Календар матчів NAVI на турнірі IEM Beijing-Haidian / фото з твіттера Intel ExtremeMasters

IEM Beijing-Haidian Турнір у дисципліні Counter-Strike: Global Offensive, що буде проходити з 6 по 22 листопада. Призовий фонд цього змагання складе 150 тисяч доларів. У європейському регіоні за цю суму буде боротися 16 найкращих команд. Матчі будуть проходити у форматі "bo3".

Матч з MAD Lions відбудеться у суботу, 7 листопада, о 16:00. У випадку перемоги наступний матч Natus Vincere заплановано на неділю, орієнтовний час початку – 19:30.