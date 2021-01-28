Навіть Геральт не зупинив його: у відому відеогру додали героя популярного мему – відео
Відомого політика Берні Сандерса додали у популярний файтинг Soulcalibur VI. Декілька днів тому він був звичайною зіркою мемів, а вже зараз може зійтися на арені із найкращими бійцями.
Джерело: ютуб-канал User619
Берні Сандерс став дуже популярним у мережі за останній тиждень. Звісно, всі знали його й раніше, але не як героя різноманітних мемів. Здається, моддери також вирішили підхопити цей тренд, бо Берні вже став ігровим персонажем у відеогрі Soulcalibur VI.
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Мемом стало фото Берні Сандерса, який спокійно собі сидить на інавгурації Джо Байдена. Погода у той день була не найкраща, а також потрібно було дотримуватися соціальної дистанції. Тому й політик сидить самотньо у теплих рукавицях, а також вкутавшись у куртку. Своїм виглядом сенатор надихнув користувачів у мережі на створення численних мемів. До речі, шанувальники відеоігор також не оминули цю тему й створили цікаві роботи, тому пропонуємо вам ознайомитися з деякими.
Добірка відеоігрових мемів із Берні Сандерсом
Автор ютуб-каналу User619 створив модифікацію, яка дозволяє зіграти за Берні Сандерса у відеогрі Soulcalibur VI. Також він вирішив поділитися геймплейним відео, у якому політик сходиться у поєдинках із найкращими бійцями. Берні навіть не потрібно знімати свої рукавиці чи вставати зі стільця, він й без цього може прекрасно розбиратися зі своїми суперниками. Цікаво, що навіть легендарний Геральт з Рівії не зміг здолати відомого політика. Зазначимо, що в описі до цього відео можна знайти посилання для завантаження цього моду.
Дивіться відео, у якому Берні Сандерс змагається із найкращими бійцями із відеогри Soulcalibur VI
Soulcalibur VIВідеогра, яка вийшла у грудні 2017 року на PlayStation 4, Xbox One та PC. Розробником цього проєкту виступила японська компанія Bandai Namco Entertainment. За жанром це файтинг, а у боях на арені сходяться два бійці, які озброєні різноманітним знаряддями. Відеогра отримала позитивні відгуки від критиків та геймерів, а також звання "Найкращий файтинг 2018 року" за версією The Game Awards 2018.
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