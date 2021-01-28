Відомого політика Берні Сандерса додали у популярний файтинг Soulcalibur VI. Декілька днів тому він був звичайною зіркою мемів, а вже зараз може зійтися на арені із найкращими бійцями.

Джерело: ютуб-канал User619

Берні Сандерс став дуже популярним у мережі за останній тиждень. Звісно, всі знали його й раніше, але не як героя різноманітних мемів. Здається, моддери також вирішили підхопити цей тренд, бо Берні вже став ігровим персонажем у відеогрі Soulcalibur VI.

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Мемом стало фото Берні Сандерса, який спокійно собі сидить на інавгурації Джо Байдена. Погода у той день була не найкраща, а також потрібно було дотримуватися соціальної дистанції. Тому й політик сидить самотньо у теплих рукавицях, а також вкутавшись у куртку. Своїм виглядом сенатор надихнув користувачів у мережі на створення численних мемів. До речі, шанувальники відеоігор також не оминули цю тему й створили цікаві роботи, тому пропонуємо вам ознайомитися з деякими.

Добірка відеоігрових мемів із Берні Сандерсом

I made something stupid: pic.twitter.com/eX190OJID6 — Seth Parmer (@Parmersan) January 20, 2021

I raise you 1 Cyberpunk pic.twitter.com/BcZmv0x0ge — MauroNL (@MauroNL3) January 20, 2021

What is a man pic.twitter.com/csxoiMGT0H — A_Rival, aka DJ iPad (@8bitpimp) January 20, 2021

Now that Biden is president we finally have a new Tojo Clan chairman pic.twitter.com/o8EGcBBhb9 — Jon Riesenbach (@moriyoshijon) January 20, 2021

Автор ютуб-каналу User619 створив модифікацію, яка дозволяє зіграти за Берні Сандерса у відеогрі Soulcalibur VI. Також він вирішив поділитися геймплейним відео, у якому політик сходиться у поєдинках із найкращими бійцями. Берні навіть не потрібно знімати свої рукавиці чи вставати зі стільця, він й без цього може прекрасно розбиратися зі своїми суперниками. Цікаво, що навіть легендарний Геральт з Рівії не зміг здолати відомого політика. Зазначимо, що в описі до цього відео можна знайти посилання для завантаження цього моду.

Дивіться відео, у якому Берні Сандерс змагається із найкращими бійцями із відеогри Soulcalibur VI