Даже Геральт не остановил его: в известную видеоигру добавили героя популярного мема – видео
Известного политика Берни Сандерса добавили в популярный файтинг Soulcalibur VI. Несколько дней назад он был обычной звездой мемов, а уже сейчас может сойтись на арене с лучшими бойцами.
Источник: ютуб-канал User619
Берни Сандерс стал очень популярным в сети за последнюю неделю. Конечно, все знали его и раньше, но не как героя различных мемов. Кажется, моддеры также решили подхватить этот тренд, поскольку Берни уже стал игровым персонажем в видеоигре Soulcalibur VI.
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Мемом стало фото Берни Сандерса, который спокойно сидит на инаугурации Джо Байдена. Погода в тот день была не самая лучшая, а также нужно было соблюдать социальную дистанцию. Поэтому и политик сидит в одиночестве в теплых рукавицах, а также укутавшись в куртку. Своим видом сенатор вдохновил пользователей в сети на создание многочисленных мемов. К слову, поклонники видеоигр также не обошли эту тему и создали интересные работы, поэтому предлагаем вам ознакомиться с некоторыми.
Подборка видеоигровых мемов с Берни Сандерсом
Автор ютуб-канала User619 создал модификацию, которая позволяет сыграть за Берни Сандерса в видеоигре Soulcalibur VI. Также он решил поделиться геймплейным видео, в котором политик сходится в поединках с лучшими бойцами. Берни даже не нужно снимать свои перчатки или вставать со стула, он и без этого может прекрасно разбираться со своими соперниками. Интересно, что даже легендарный Геральт из Ривии не смог одолеть известного политика. Отметим, что в описании к этому видео можно найти ссылку для загрузки этого мода.
Смотрите видео, в котором Берни Сандерс соревнуется с лучшими бойцами из видеоигры Soulcalibur VI
Soulcalibur VIВидеоигра, которая вышла в декабре 2017 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Разработчиком этого проекта выступила японская компания Bandai Namco Entertainment. По жанру это файтинг, а в боях на арене сходятся два бойца, которые вооружены разнообразными орудиями. Видеоигра получила положительные отзывы от критиков и геймеров, а также звание "Лучший файтинг 2018 года" по версии The Game Awards 2018.
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