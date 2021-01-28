Известного политика Берни Сандерса добавили в популярный файтинг Soulcalibur VI. Несколько дней назад он был обычной звездой мемов, а уже сейчас может сойтись на арене с лучшими бойцами.

Источник: ютуб-канал User619

Берни Сандерс стал очень популярным в сети за последнюю неделю. Конечно, все знали его и раньше, но не как героя различных мемов. Кажется, моддеры также решили подхватить этот тренд, поскольку Берни уже стал игровым персонажем в видеоигре Soulcalibur VI.

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Мемом стало фото Берни Сандерса, который спокойно сидит на инаугурации Джо Байдена. Погода в тот день была не самая лучшая, а также нужно было соблюдать социальную дистанцию. Поэтому и политик сидит в одиночестве в теплых рукавицах, а также укутавшись в куртку. Своим видом сенатор вдохновил пользователей в сети на создание многочисленных мемов. К слову, поклонники видеоигр также не обошли эту тему и создали интересные работы, поэтому предлагаем вам ознакомиться с некоторыми.

Подборка видеоигровых мемов с Берни Сандерсом

I made something stupid: pic.twitter.com/eX190OJID6 — Seth Parmer (@Parmersan) January 20, 2021

I raise you 1 Cyberpunk pic.twitter.com/BcZmv0x0ge — MauroNL (@MauroNL3) January 20, 2021

What is a man pic.twitter.com/csxoiMGT0H — A_Rival, aka DJ iPad (@8bitpimp) January 20, 2021

Now that Biden is president we finally have a new Tojo Clan chairman pic.twitter.com/o8EGcBBhb9 — Jon Riesenbach (@moriyoshijon) January 20, 2021

Автор ютуб-канала User619 создал модификацию, которая позволяет сыграть за Берни Сандерса в видеоигре Soulcalibur VI. Также он решил поделиться геймплейным видео, в котором политик сходится в поединках с лучшими бойцами. Берни даже не нужно снимать свои перчатки или вставать со стула, он и без этого может прекрасно разбираться со своими соперниками. Интересно, что даже легендарный Геральт из Ривии не смог одолеть известного политика. Отметим, что в описании к этому видео можно найти ссылку для загрузки этого мода.

Смотрите видео, в котором Берни Сандерс соревнуется с лучшими бойцами из видеоигры Soulcalibur VI