Аналітики назвали найпродаванішу відеогру 2026 року, станом на зараз
- Найбільш продаваною грою 2026 року є Resident Evil Requiem, яка продалася тиражем у 5 мільйонів копій за менше ніж тиждень.
- Продажі Requiem за перший тиждень були на понад 40% вищими, ніж у попередньої частини Resident Evil Village.
Аналітики порталу Circana підрахували результати продажів ігрової індустрії та назвали відеогру, яка з відривом посіла перше місце у списку бестселерів 2026 року.
Нові дані свідчать про те, що у чартах бестселерів ігрової індустрії в 2026 році є одноосібний лідер, повідомляє 24 Канал.
Яка гра очолює продажі в 2026 році?
Відомий аналітик Мет Піскателла з порталу Circana, у соцмережі Blue Sky оприлюднив останню статистику продажів відеоігор.
Виявилося, що наразі найбільшим хітом 2026 року є Resident Evil Requiem.
Трейлер гри: дивіться відео
Слідом за горором йдуть NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7, Madden NFL 26 та Minecraft.
Таблиця лідерів / Фото Мет Піскателла
Окрім того, додаткова інформація стверджує, що продажі Requiem за перший тиждень релізу були на понад 40% вищими, ніж у Resident Evil Village.
Воно й не дивно, адже гра продалася тиражем у 5 мільйонів копій за менш ніж тиждень з моменту релізу, 27 лютого 2026 року, що є найдинамічнішим стартом у історії культової серії.
Що чекає на Resident Evil у майбутньому?
Геймдиректор Resident Evil Requiem підтвердив, що розробляється сюжетне доповнення, про яке буде надано більше деталей найближчим часом, інформує Insider Gaming.
У 2026 році вийде новий фільм Resident Evil із оригінальною історією, що має розвивати всесвіт серії для ширшої аудиторії, зазначає EW.
Очікується, що у 2027 році компанія визначить подальший напрямок розвитку серії на основі відгуків і продажів останніх частин.