Аналитики назвали самую продаваемую видеоигру 2026 года, по состоянию на сейчас
- Самой продаваемой игрой 2026 года является Resident Evil Requiem, которая продалась тиражом в 5 миллионов копий за менее чем неделю.
- Продажи Requiem за первую неделю были более чем на 40% выше, чем у предыдущей части Resident Evil Village.
Аналитики портала Circana подсчитали результаты продаж игровой индустрии и назвали видеоигру, которая с отрывом заняла первое место в списке бестселлеров 2026 года.
Новые данные свидетельствуют о том, что в чартах бестселлеров игровой индустрии в 2026 году есть единоличный лидер, сообщает 24 Канал.
Какая игра возглавляет продажи в 2026 году?
Известный аналитик Мэт Пискателла с портала Circana, в соцсети Blue Sky обнародовал последнюю статистику продаж видеоигр.
Оказалось, что сейчас самым большим хитом 2026 года является Resident Evil Requiem.
Вслед за хоррором идут NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7, Madden NFL 26 и Minecraft.
Таблица лидеров / Фото Мэт Пискателла
Кроме того, дополнительная информация утверждает, что продажи Requiem за первую неделю релиза были более чем на 40% выше, чем у Resident Evil Village.
Оно и не удивительно, ведь игра продалась тиражом в 5 миллионов копий за менее чем неделю с момента релиза, 27 февраля 2026 года, что является самым динамичным стартом в истории культовой серии.
Что ждет Resident Evil в будущем?
Геймдиректор Resident Evil Requiem подтвердил, что разрабатывается сюжетное дополнение, о котором будет предоставлено больше деталей в ближайшее время, информирует Insider Gaming.
В 2026 году выйдет новый фильм Resident Evil с оригинальной историей, что должно развивать вселенную серии для более широкой аудитории, отмечает EW.
Ожидается, что в 2027 году компания определит дальнейшее направление развития серии на основе отзывов и продаж последних частей.