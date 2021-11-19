Кілька тижнів тому в мережі з'явилася інформація про те, що Warner Bros. працює над файтингом зі своїми героями. Виявляється, що інсайдери мали рацію, бо ця компанія представила гру, яку вони й описували.

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Отже, компанія Warner Bros. та студія Player First Games анонсували умовно-безплатну відеогру з назвою MultiVersus. За жанром це файтинг, у якому геймери можуть зіграти за різноманітних відомих героїв. Цікаво, що деяких персонажів навіть озвучать актори, які зробили це в оригіналі. На жаль, автори поки не поділилися повним списком всіх доступних героїв, хоча вже відомо, що в грі будуть такі бійці:

Бетмен

Харлі Квін

Супермен

Диво-жінка

Арія Старк

Шеггі

Том

Джеррі

Багз Банні

Гарнет з мультсеріалу "Стівен Юніверс"

Стівен з мультсеріалу "Стівен Юніверс"

Фін з мультсеріалу "Час пригод"

Джейк з мультсеріалу "Час пригод"

Рейндог (оригінальний герой)

Ростер відеогри MultiVersus / Скриншот з офіційного сайту гри

Уже відомо, що у всіх цих героїв буде свій клас, а також унікальний набір навиків та вмінь, які можна буде прокачувати та комбінувати. Також у кожного бійця буде ще й особлива атака, наприклад, Арія Старк може тимчасово перетворюватися на інших героїв, а Багз Банні – рити тунелі під час матчів.

Розробники відзначили, що в MultiVersus буде кілька режимів гри: тренування, 1 на 1, командний у форматі 2 на 2, а також бій на 4 гравців, у якому кожен сам за себе. Напевно, зрозуміло, що всі ці поєдинки будуть проходити на тематичних аренах, які створені за мотивами відомих фільмів та мультсеріалів. З цікавого ще варто відзначити, що у відеогрі буде підтримка кросплею, кооператив, кастомізація персонажів, а оновлювати її будуть за допомогою системи сезонів.

Наостанок варто відзначити, що гра MultiVersus вийде на PC, PS 4, PS 5, Xbox One та Xbox Series. Реліз має відбутися вже наступного року, щоправда, розробники поки не називали навіть приблизної дати виходу.

Представлення відеогри MultiVersus: відео