Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что Warner Bros. работает над файтингом со своими героями. Оказывается, что инсайдеры были правы, потому что эта компания представила игру, которую они и описывали.

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Итак, компания Warner Bros. и студия Player First Games анонсировали условно-бесплатную видеоигру с названием MultiVersus. По жанру это файтинг, в котором геймеры могут сыграть за различных известных героев. Интересно, что некоторых персонажей даже озвучат актеры, сделавшие это в оригинале. К сожалению, авторы пока не поделились полным списком всех доступных героев, хотя уже известно, что в игре будут такие бойцы:

Бэтмен

Харли Квинн

Супермен

Чудо-женщина

Ария Старк

Шэгги

Том

Джерри

Багз Банни

Гарнет из мультсериала "Вселенная Стивена"

Стивен из мультсериала "Вселенная Стивена"

Финн из мультсериала "Время приключений"

Джейк из мультсериала "Время приключений"

Рейндог (оригинальный герой)

Ростер видеоигры MultiVersus / Скриншот с официального сайта игры

Уже известно, что у всех этих героев будет свой класс, а также уникальный набор навыков и умений, которые можно будет прокачивать и комбинировать. Также у каждого бойца будет еще и особая атака, например, Ария Старк может временно превращаться в других героев, а Багз Банни – рыть тоннели во время матчей.

Разработчики отметили, что у MultiVersus будет несколько режимов игры: тренировка, 1 на 1, командный в формате 2 на 2, а также бой на 4 игроков, в котором каждый сам за себя. Понятно, что все эти поединки будут проходить на тематических аренах, созданных по мотивам известных фильмов и мультсериалов. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре будет поддержка кроссплея, кооператив, кастомизация персонажей, а обновлять ее будут с помощью системы сезонов.

Напоследок стоит отметить, что игра MultiVersus выйдет на PC, PS 4, PS 5, Xbox One и Xbox Series. Релиз должен состояться уже в следующем году, правда, разработчики пока не называли даже приблизительную дату выхода.

Представление видеоигры MultiVersus: видео