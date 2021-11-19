Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что Warner Bros. работает над файтингом со своими героями. Оказывается, что инсайдеры были правы, потому что эта компания представила игру, которую они и описывали.
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Итак, компания Warner Bros. и студия Player First Games анонсировали условно-бесплатную видеоигру с названием MultiVersus. По жанру это файтинг, в котором геймеры могут сыграть за различных известных героев. Интересно, что некоторых персонажей даже озвучат актеры, сделавшие это в оригинале. К сожалению, авторы пока не поделились полным списком всех доступных героев, хотя уже известно, что в игре будут такие бойцы:
- Бэтмен
- Харли Квинн
- Супермен
- Чудо-женщина
- Ария Старк
- Шэгги
- Том
- Джерри
- Багз Банни
- Гарнет из мультсериала "Вселенная Стивена"
- Стивен из мультсериала "Вселенная Стивена"
- Финн из мультсериала "Время приключений"
- Джейк из мультсериала "Время приключений"
- Рейндог (оригинальный герой)
Ростер видеоигры MultiVersus / Скриншот с официального сайта игры
Уже известно, что у всех этих героев будет свой класс, а также уникальный набор навыков и умений, которые можно будет прокачивать и комбинировать. Также у каждого бойца будет еще и особая атака, например, Ария Старк может временно превращаться в других героев, а Багз Банни – рыть тоннели во время матчей.
Разработчики отметили, что у MultiVersus будет несколько режимов игры: тренировка, 1 на 1, командный в формате 2 на 2, а также бой на 4 игроков, в котором каждый сам за себя. Понятно, что все эти поединки будут проходить на тематических аренах, созданных по мотивам известных фильмов и мультсериалов. Из интересного еще стоит отметить, что в видеоигре будет поддержка кроссплея, кооператив, кастомизация персонажей, а обновлять ее будут с помощью системы сезонов.
Напоследок стоит отметить, что игра MultiVersus выйдет на PC, PS 4, PS 5, Xbox One и Xbox Series. Релиз должен состояться уже в следующем году, правда, разработчики пока не называли даже приблизительную дату выхода.
Представление видеоигры MultiVersus: видео