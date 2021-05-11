Нещодавно канал ютуб-стрімера Akino (あきのちゃんねる) досяг відмітки у 10 тисяч підписників, щоб відсвяткувати це досягнення хлопець вигадав доволі ексцентричний челендж, а саме вирішив пройти усі ігри серії Dragon Quest поспіль без перерв на сон та відпочинок.

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Проходження серії японських рольових ігор Dragon Quest "чесним" способом потребує безліч часу. Якщо вірити даним порталу howlongtobeat, то лише фінальна, 11 частина франшизи займає у гравців в середньому близько 57 годин, а це лише на подолання "мейн квесту", без фанатичного проходження гри на всі 100%.

Саме через це Akina використовував різноманітні трюки, щоб скоротити час необхідний на виконання "челенджу", проте навіть за цієї умови він витратив на все про все 85 годин 21 хвилину і 44 секунди, відриваючись від гри лише, щоб справити найнеобхідніші потреби.

Найбільше часу в марафоні зайняла 7 частина, в якій гравець провів довгих 16 годин, а найменше часу було витрачено на першу гру серії – всього 2 години.

Слід зазначити, що Akino проходив ігри серії не у порядку випуску. Спочатку він пройшов частини Dragon Quest з 7 по 11, оскільки за словами стрімера: "у порівнянні зі старішими проєктами франшизи їх проходження займає набагато більше часу і було б краще впоратись з ними, коли я ще можу адекватно мислити".

Шосту ж частину Dragon Quest хлопець залишив на "солодке", головним чином тому, що це його улюблена гра у серії. Залишатися при тямі усі 85 годин японцю допомогли енергетики та досить надокучливий стрімерський інструмент, що озвучував повідомлення з чату.

Запис фінальної частини виснажливого марафону

Шанувальники та глядачі задонатили стрімерові понад 150 000 єн (близько 1300 доларів) після того, як він досягнув своєї цілі, а число підписників на його каналі виросло майже вдвічі. Варто сказати, що це була третя спроба японця виконати челендж.

Вперше Akino намагався закінчити всі 11 ігор за одну трансляцію стартувавши ще 9 лютого, однак, після 83 годин, виснажений та розчарований він вирішив припинити стрім. Потім була спроба від 16 березня у якій він витратив 91 годину, перш ніж заснув у середині проходження Dragon Quest 6.

Достеменно невідомо як подібні марафони вплинули на самопочуття геймера, проте ми настійливо рекомендуємо нашим читачам утриматися від таких довгих ігрових сесій.