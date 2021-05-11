Недавно канал ютуб-стримера Akino (あ き の ち ゃ ん ね る) достиг отметки в 10 тысяч подписчиков, чтобы отпраздновать это достижение, парень придумал довольно эксцентричный челлендж, а именно решил пройти все игры серии Dragon Quest подряд без перерывов на сон и отдых.

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Прохождение серии японских ролевых игр Dragon Quest "честным" способом требует массу времени. Если верить данным портала howlongtobeat, то только финальная, 11 часть франшизы занимает у игроков в среднем около 57 часов, а это только на преодоление "мейн квеста", без фанатичного прохождения игры на все 100%.

Именно поэтому Akina использовал различные трюки, чтобы сократить время необходимое на выполнение "челленджа", однако даже при этом условии он потратил на все про все 85 часов 21 минуту и 44 секунды, отрываясь от игры только, чтобы утолить необходимые нужды.

Больше всего времени в марафоне заняла 7 часть, в которой игрок провел долгих 16 часов, а меньше всего времени было потрачено на первую игру серии – всего 2 часа.

Следует отметить, что Akino проходил игры серии не по порядку выпуска. Сначала он прошел части Dragon Quest с 7 по 11, так как по словам стримера: "по сравнению с более ранними проектами франшизы их прохождение занимает гораздо больше времени и было бы лучше справиться с ними, когда я еще могу адекватно мыслить".

Шестую же часть Dragon Quest парень оставил на "сладкое", главным образом потому, что это его любимая игра в серии. Оставаться в сознании все 85 часов японцу помогли энергетики и довольно надоедливый стримерский инструмент, озвучивающий сообщения из чата.

Запись финальной части изнурительного марафона

Поклонники и зрители задонатили стримеру более 150 000 иен (около 1300 долларов) после того, как он достиг своей цели, а число подписчиков на его канале выросло почти вдвое. Стоит сказать, что это была третья попытка японца выполнить челлендж.

Впервые Akino пытался закончить все 11 игр за одну трансляцию стартовав еще 9 февраля, однако, после 83 часов, истощенный и разочарованный он решил прекратить стрим. Затем была попытка от 16 марта в которой он потратил 91 час, прежде чем заснул в середине прохождения Dragon Quest 6.

Неизвестно как подобные марафоны повлияли на самочувствие геймера, однако мы настоятельно рекомендуем нашим читателям воздержаться от таких длинных игровых сессий.