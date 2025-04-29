Минулого листопада 8BitDo вже випустила прозору механічну клавіатуру Retro 87 у стилі класичної Xbox-консолі та відповідну до неї мишу Retro R8, нагадує 24 Канал. Цього разу виробник повернувся до естетики NES – миша виконана у характерних для неї бежевих, білих і сірих тонах із червоними кнопками.

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Модель Retro R8 N Edition оснащена оптичним сенсором PAW 3395 із шістьма рівнями чутливості – від 50 до 26 000 DPI. Частоту опитування сенсора можна налаштовувати у межах від 125 до 8000 Гц. Основні кнопки обладнані мікроперемикачами Kailh Sword GM X, розрахованими на 100 мільйонів натискань.



Retro R8 N Edition / Фото 8BitDo

Живлення миші забезпечує акумулятор ємністю 450 мА·год, що гарантує до 100 годин роботи при підключенні через Bluetooth. При використанні каналу 2.4 ГГц автономність становитиме від 26 до 105 годин залежно від вибраної частоти опитування.

Миша може стати ідеальним доповненням до механічної клавіатури Retro 108 або її компактної версії, теж оформлених у стилі NES.



Екосистема пристроїв у стилі NES / Фото 8BitDo

Попередні замовлення на Retro R8 N Edition вже відкриті. Вартість пристрою – 50 доларів. Старт поставок заплановано на 22 травня. У комплект входить зарядна станція, яка також виконує функцію підсилювача сигналу.

До речі, раніше Xiaomi представила ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U з Mini-LED та 4K за 370 доларів. Монітор має IPS-матрицю з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 160 Гц, максимальну яскравість 1600 кд/м².