В ноябре прошлого года 8BitDo уже выпустила прозрачную механическую клавиатуру Retro 87 в стиле классической Xbox-консоли и соответствующую ей мышь Retro R8, напоминает 24 Канал. На этот раз производитель вернулся к эстетике NES – мышь выполнена в характерных для нее бежевых, белых и серых тонах с красными кнопками.

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Модель Retro R8 N Edition оснащена оптическим сенсором PAW 3395 с шестью уровнями чувствительности – от 50 до 26 000 DPI. Частоту опроса сенсора можно настраивать в пределах от 125 до 8000 Гц. Основные кнопки оборудованы микропереключателями Kailh Sword GM X, рассчитанными на 100 миллионов нажатий.



Retro R8 N Edition / Фото 8BitDo

Питание мыши обеспечивает аккумулятор емкостью 450 мА-ч, что гарантирует до 100 часов работы при подключении через Bluetooth. При использовании канала 2.4 ГГц автономность составит от 26 до 105 часов в зависимости от выбранной частоты опроса.

Мышь может стать идеальным дополнением к механической клавиатуре Retro 108 или ее компактной версии, тоже оформленных в стиле NES.



Экосистема устройств в стиле NES / Фото 8BitDo

Предварительные заказы на Retro R8 N Edition уже открыты. Стоимость устройства – 50 долларов. Старт поставок запланирован на 22 мая. В комплект входит зарядная станция, которая также выполняет функцию усилителя сигнала.

Кстати, ранее Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U Redmi Monitor G Pro 27U с Mini-LED и 4K за 370 долларов. Монитор имеет IPS-матрицу с разрешением 4K, частотой обновления 160 Гц, максимальную яркость 1600 кд/м².