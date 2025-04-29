В ноябре прошлого года 8BitDo уже выпустила прозрачную механическую клавиатуру Retro 87 в стиле классической Xbox-консоли и соответствующую ей мышь Retro R8, напоминает 24 Канал. На этот раз производитель вернулся к эстетике NES – мышь выполнена в характерных для нее бежевых, белых и серых тонах с красными кнопками.
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Модель Retro R8 N Edition оснащена оптическим сенсором PAW 3395 с шестью уровнями чувствительности – от 50 до 26 000 DPI. Частоту опроса сенсора можно настраивать в пределах от 125 до 8000 Гц. Основные кнопки оборудованы микропереключателями Kailh Sword GM X, рассчитанными на 100 миллионов нажатий.
Retro R8 N Edition / Фото 8BitDo
Питание мыши обеспечивает аккумулятор емкостью 450 мА-ч, что гарантирует до 100 часов работы при подключении через Bluetooth. При использовании канала 2.4 ГГц автономность составит от 26 до 105 часов в зависимости от выбранной частоты опроса.
Мышь может стать идеальным дополнением к механической клавиатуре Retro 108 или ее компактной версии, тоже оформленных в стиле NES.
Экосистема устройств в стиле NES / Фото 8BitDo
Предварительные заказы на Retro R8 N Edition уже открыты. Стоимость устройства – 50 долларов. Старт поставок запланирован на 22 мая. В комплект входит зарядная станция, которая также выполняет функцию усилителя сигнала.