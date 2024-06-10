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Мова йде про Marvel's Midnight Suns. У ній ви можете створити власного супергероя на ім'я "Мисливець" з більш ніж 40 різними здібностями. Бойові дії відбуваються покроково, як у серії XCOM від Firaxis Games, але з елементами побудови колод, подібними до тих, що були в Slay the Spire.

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Гра отримала дуже хороші оцінки:

PCGamesN поставили їй 9/10, назвавши її "дійсно чудовою тактичною рольовою грою".

PC Gamer оцінила проєкт на 88/10, зазначивши, що він "абсолютно блискучий".

VGC тим часом поставила найвищу оцінку 5/5.

Дивіться трейлер Marvel's Midnight Suns: дивіться відео

Midnight Suns вийшла для PlayStation 5, Windows та Xbox Series X/S. Пізніше випустили версію для PlayStation 4 та Xbox One. Також планувалася версія для Nintendo Switch, але згодом була скасована.

Гравці беруть на себе роль Мисливця, нащадка Ліліт, очолюючи групу героїв, які виконують різні місії, щоб перемогти її.

Мисливця, кастомізованого супергероя, створеного спеціально для Midnight Suns компанією Firaxis Games у співпраці з Marvel, можна зробити як чоловіком, так і жінкою.

Кожен герой, включаючи Мисливця, має власну колоду з восьми карт, що налаштовується. На початку кожної місії гравцям дозволяється вибрати трьох героїв, яких вони візьмуть у бій, і об'єднати їхні колоди в одну, яка розігрується в кожному раунді.

Карти представляють здібності, які можуть впливати як на ворогів, так і на власних героїв гравця.

Герої також можуть пересуватися або взаємодіяти з об'єктами на додаток до здійснення атак.

Розробники обіцяють "приголомшливий кросовер, в якому багатий сюжет, розвиток стосунків між персонажами, персональні налаштування і проходження рольової відеогри поєднується з тактичною стратегією і механікою бою".

На жаль, гра недоступна українською мовою, що є великим мінусом, однак серед позитивних її сторін є не дуже високі вимоги – достатньо GeForce GTX 960 (4GB) і 8 GB оперативної пам'яті разом з Intel Core i5.

Поспішайте, адже гра доступна лише до 13 червня.