Что отдают

Речь идет о Marvel's Midnight Suns. В ней вы можете создать собственного супергероя по имени "Охотник" с более чем 40 различными способностями. Боевые действия происходят пошагово, как в серии XCOM от Firaxis Games, но с элементами построения колод, подобными тем, что были в Slay the Spire.

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Игра получила очень хорошие оценки:

PCGamesN поставили ей 9/10, назвав ее "действительно замечательной тактической ролевой игрой".

PC Gamer оценила проект на 88/10, отметив, что он "абсолютно блестящий".

VGC тем временем поставила наивысшую оценку 5/5.

Смотрите трейлер Marvel's Midnight Suns: смотрите видео

Midnight Suns вышла для PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S. Позже выпустили версию для PlayStation 4 и Xbox One. Также планировалась версия для Nintendo Switch, но впоследствии была отменена.

Игроки берут на себя роль Охотника, потомка Лилит, возглавляя группу героев, которые выполняют различные миссии, чтобы победить ее.

Охотника, кастомизированного супергероя, созданного специально для Midnight Suns компанией Firaxis Games в сотрудничестве с Marvel, можно сделать как мужчиной, так и женщиной.

Каждый герой, включая Охотника, имеет собственную настраиваемую колоду из восьми карт. В начале каждой миссии игрокам разрешается выбрать трех героев, которых они возьмут в бой, и объединить их колоды в одну, которая разыгрывается в каждом раунде.

Карты представляют способности, которые могут влиять как на врагов, так и на собственных героев игрока.

Герои также могут передвигаться или взаимодействовать с объектами в дополнение к совершению атак.

Разработчики обещают "потрясающий кроссовер, в котором богатый сюжет, развитие отношений между персонажами, персональные настройки и прохождение ролевой видеоигры сочетается с тактической стратегией и механикой боя".

К сожалению, игра недоступна на украинском языке, что является большим минусом, однако среди положительных ее сторон есть не очень высокие требования – достаточно GeForce GTX 960 (4GB) и 8 GB оперативной памяти вместе с Intel Core i5.

Поспешите, ведь игра доступна только до 13 июня.