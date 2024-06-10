Заберіть безплатно: цього тижня Epic Games віддає гру у всесвіті Marvel
В Epic GamesStore почалася нова роздача. Поспішайте забрати гру, поки вона не зникла з безплатного доступу. Цього разу це тактична рольова гра 2022 року, розроблена Firaxis Games, у якій представлені персонажі з різних коміксів Marvel.
Що віддають
Мова йде про Marvel's Midnight Suns. У ній ви можете створити власного супергероя на ім'я "Мисливець" з більш ніж 40 різними здібностями. Бойові дії відбуваються покроково, як у серії XCOM від Firaxis Games, але з елементами побудови колод, подібними до тих, що були в Slay the Spire.
Дивіться також Квідич, STALKER, Fable, Dragon Age та купа іншого: головні трейлери та анонси Summer Game Fest
Гра отримала дуже хороші оцінки:
- PCGamesN поставили їй 9/10, назвавши її "дійсно чудовою тактичною рольовою грою".
- PC Gamer оцінила проєкт на 88/10, зазначивши, що він "абсолютно блискучий".
- VGC тим часом поставила найвищу оцінку 5/5.
Дивіться трейлер Marvel's Midnight Suns: дивіться відео
Midnight Suns вийшла для PlayStation 5, Windows та Xbox Series X/S. Пізніше випустили версію для PlayStation 4 та Xbox One. Також планувалася версія для Nintendo Switch, але згодом була скасована.
- Гравці беруть на себе роль Мисливця, нащадка Ліліт, очолюючи групу героїв, які виконують різні місії, щоб перемогти її.
- Мисливця, кастомізованого супергероя, створеного спеціально для Midnight Suns компанією Firaxis Games у співпраці з Marvel, можна зробити як чоловіком, так і жінкою.
- Кожен герой, включаючи Мисливця, має власну колоду з восьми карт, що налаштовується. На початку кожної місії гравцям дозволяється вибрати трьох героїв, яких вони візьмуть у бій, і об'єднати їхні колоди в одну, яка розігрується в кожному раунді.
- Карти представляють здібності, які можуть впливати як на ворогів, так і на власних героїв гравця.
- Герої також можуть пересуватися або взаємодіяти з об'єктами на додаток до здійснення атак.
Розробники обіцяють "приголомшливий кросовер, в якому багатий сюжет, розвиток стосунків між персонажами, персональні налаштування і проходження рольової відеогри поєднується з тактичною стратегією і механікою бою".
На жаль, гра недоступна українською мовою, що є великим мінусом, однак серед позитивних її сторін є не дуже високі вимоги – достатньо GeForce GTX 960 (4GB) і 8 GB оперативної пам'яті разом з Intel Core i5.
Поспішайте, адже гра доступна лише до 13 червня.