ПК геймери мають шанс безплатно отримати відомий симулятор з вельми схвальними відгуками у Steam

У геймерів з ПК є можливість безкоштовно додати до своєї бібліотеки на платформі Steam цікаву відеогру, яка є однією з найпопулярніших представниць жанру симуляторів.

Користувачі ПК можуть безплатно отримати пряму духовну наступницю таких культових проєктів як RollerCoaster Tycoon 3, Thrillville та Zoo Tycoon, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Fortnite знову з'явиться в Play Store по всьому світу

Нова безплатна гра для Steam?

Охочі поностальгувати за часами, коли королями жанру симуляторів були зовсім не EA Sports FC чи їм подібні ігри, можуть звернути увагу на Planet Coaster 2016 року виходу.

У цій грі гравцю належить вигадати та збудувати власний парк атракціонів і зробити це так аби він приносив максимальний прибуток.

Planet Coaster – це майже все, про що ми могли мріяти у сучасному відродженні жанру симулятора парку розваг – й навіть більше,

– написали в огляді гри IGN.

Трейлер гри: дивіться відео

Рецензії у Steam також хвалять проєкт, адже рівень відгуків геймерів знаходиться на рівні "дуже схвальні", а 91% оглядів з понад 58 тисяч є позитивними.

Зацікавлені геймери можуть отримати безкоштовний ключ гри до 18 березня, але для цього доведеться виконати кілька кроків.

Як отримати гру безплатно: покрокова інструкція