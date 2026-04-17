В Steam безплатно дарують горор у стилі олдскульних представників жанру

На платформі Steam триває роздача безплатного горора, який своїм візуальним стилем та ігровим процесом віддає шану олдскульним представникам жанру.

Любителі полоскотати собі нерви, граючи в жахи, мають шанс безкоштовно випробувати цікавий проєкт.

Мова про NineHells – однокористувацький психологічний горор, розроблений caffeineline.

Проєкт дасть вам роль Дейві – чоловіка, який намагається пригадати власне минуле, подорожуючи крізь пекло, йдеться на сторінці гри у Steam.

На гравців очікують скримери, "старомодні" головоломки, які віддають шану іграм жанру початку нульових, та моторошна загадка, яку потрібно розгадати, інформує Gamerant.

Єдиним недоліком пропозиції можна назвати відсутність відгуків, тож по суті гра є свого роду "котом в мішку", але, зрештою, випробувати її безкоштовно вам нічого не вартуватиме.

Щоправда NineHells буде безплатною в Steam лише до 20:00 за київським часом 20 квітня, тож зацікавленим геймерам слід поспішити.

