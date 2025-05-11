Користувачі ПК можуть безплатно отримати одразу 3 гри у Steam та EGS

ПК-геймери можуть поповнити свою бібліотеку одразу трьома відеоіграми, які наразі роздають безплатно на цифрових майданчиках Steam та Epic Games Store.

Що може бути краще за гарну відеогру? Гарна відеогра, яку ти отримав безкоштовно. Саме такий шанс мають усі користувачі ПК, інформує 24 Канал.

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2 гри в EGS

До 15 травня у магазині Epic Games Store можна додати до своєї бібліотеки одразу дві відеогри: Deadtime Defenders та Touch Type Tale.

Перша – це лутер-шутер з елементами RPG, де вам доведеться захистити Землю від навали монстрів з альтернативних вимірів, які лякають не гірше ніж ксеноморфи в майбутній Alien: Rogue Incursion Evolved Edition.

Трейлер гри Deadtime Defenders – дивіться відео

Своєю чергою Touch Type Tale – RTS (стратегія в реальному часі), яка поєднує звичні для жанру механіки з необхідністю друкувати.

Себто все керування у проєкті відбувається методом введення необхідних слів, що є доволі незвичним та унікальним методом гри.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

Безплатна гра у Steam

На платформі від Valve можна отримати гру Furi Demake – The Chain, яка буде безкоштовною аж до 23 червня.

Проєкт являє собою невеличкий 8-бітний файтинг, який складається з 1 битви з потужним босом, яка не стане легкою прогулянкою.

Трейлер гри – дивіться ролик

Отож, не проґавте шанс збільшити власну ігрову бібліотеку.