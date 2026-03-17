Геймери, які полюбляють "халяву", можуть серйозно поповнити свою бібліотеку в Steam, оскільки на платформі з'явилося одразу 4 нові безплатні гри, інформує Gamerant.
Нові безплатні ігри в Steam?
Серед проєктів, що поповнили й без того розлогий каталог Steam знайшлося місце доволі різноманітним забавкам.
Першою з них є горор-шутер 4Spicchi, який розповідає історію дівчини на ім'я Маргарита.
Вона влаштовується доставщицею в піцерії, але дуже скоро розуміє, що з її місцем роботи щось явно не так. Особливо, коли його атакують чудернацькі монстри, а дивний девайс перетворює інгридієнти для піци на смертоносні кулі.
З'явився на платформі й платформер Ferret Quest.
Тут геймери візьмуть під контроль тхора, який, озброївшись жолудями, вирушає у пригоду аби врятувати рідний ліс. Ігровий процес обіцяє понад 15 рівнів з динамічною складністю та "епічну" битву з босом.
Наступним проєктом у нашому переліку є Grove.
Мальовнича гра в жанрі "tower defense" продовжує лісову тематику, адже у ній гравці керуватимуть власним маленьким гаєм. Саджаючи та покращуючи дерева в ньому, геймери відбиватимуть атаки лісорубів та забудовників, які хочуть знищити затишну місцину.
Любителям незвичних симуляторів слід звернути увагу на Bird Watching Simulator.
Гра буквально видає про що вона у самій назві, з невеликою ремаркою, що пташок можна ще й ловити у свою колекцію, а не лише насолоджуватися ними здалеку.
Не лише у Steam бувають безплатні ігри. До 19 березня у Epic Games Store можна отримати одразу дві гри.
Першою є Cozy Grove – симулятор життя на острові з привидами.
Другою – шутер Isonzo, де геймерам запропонують пройти найвідоміші наступальні операції на італійському фронті Першої світової війни.