Кооперативний горор від FuzzyBot запропонує геймерам спробувати вижити в таємничому маєтку за вельми специфічних умов, повідомляє 24 Канал.
"We Gotta Go!" стане наступним хітом у Steam?
Інді-забавка помістить компанію до 4 людей у моторошний маєток, населений купою привидів та інших небезпек.
При цьому кожного разу локація буде іншою, адже гра матиме процедурну генерацію середовища.
Ціллю ж буде не просто вижити, а й не "накласти в штані" від страху, адже у "We Gotta Go!" буде унікальна механіка – "кишковий лічильник".
Страх, стрес і погані буріто наближають ваш кишечник до катастрофи. Ретельно керуйте своїм кишечником – краще вибирайте їжу, пукайте, щоб зняти тиск, і робіть багато іншого, перш ніж ви перетворитеся на купу какашок,
– йдеться в описі проєкту в Steam.
Аби успішно покинути маєток, потрібно буде відшукати єдиний та рятівний у всіх сенсах туалет.
Чимало геймерів у соцмережах вже пророкують "We Gotta Go!" звання наступного кооперативного хіта та уявляють як їхні улюблені стримери будуть збиратися та грати у неї разом.
Concord коштував 200 мільйонів доларів і досяг піку в 697 гравців у Steam. "Ти помреш і повернешся як какашка за яку можна грати" має 1400 лайків перед виходом,
– підкреслив користувач X @maxdeploy.
Чи справдиться це побачимо незабаром, адже чудернацька забавка має вийти вже 14 квітня 2026 року. А поки що, на платформі від Valve доступна її демоверсія.
