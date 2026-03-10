Якщо ви раптом думали, що робота собакаи пастуха – це просто бігати по травичці та гавкати на хмаринки, то Hubert швидко розвіє ці ілюзії, інформує 24 Канал.
Цікаво Інді-хіт Slay the Spire 2 випередив Marathon у Steam – навіть автори здивовані
Hubert – відповідь Stray від любителів собак?
У демоверсії нової гри в Steam, ви приміряєте роль Г'юберта – пса, який лише починає освоювати ази захопливої професії пастуха.
Тримати отару кучерявих камікадзе купи виявляється не так то й просто, але це цілком компенсується віртуальними красотами, якими ферму оточили розробники. Тим паче, пес коментує практично кожну подію непоганими, а часто самовпевненими жартами.
Щоправда веселощі закінчуються, коли на нову домівку вівчарки та його людини Лілі готують напад місцеві вовки.
Трейлер гри: дивіться відео
Hubert – це перш за все сюжетна відеогра, одначе вона поєднує захопливу розповідь із "унікальним ігровим досвідом випасу", йдеться в Steam.
Дати релізу проєкт поки що немає, але його вже можна додати в список бажаного, випробувавши демо.
Що ще цікавого в Steam:
До 16 березня на платформі дарують гру Deponia, яка має позитивні відгуки, хоч і створена розробниками однієї з найгріших забавок 2023 року.
А поки що платформу розриває успіх Slay the Spire 2, яка навіть випередила Marathon за кількістю гравців.
Також чималий ажіотаж викликав трейлер інді-симулятора футболу Eye of the Match, який дозволяє гравцям стати суддею системи VAR.