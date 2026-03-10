Если вы вдруг думали, что работа собакаи пастуха – это просто бегать по травке и лаять на облака, то Hubert быстро развеет эти иллюзии, информирует 24 Канал.

Hubert – ответ Stray от любителей собак?

В демоверсии новой игры в Steam, вы примеряете роль Хьюберта – пса, который только начинает осваивать азы увлекательной профессии пастуха.

Держать отару кудрявых камикадзе кучи оказывается не так то и просто, но это вполне компенсируется виртуальными красотами, которыми ферму окружили разработчики. Тем более, пес комментирует практически каждое событие неплохими, а часто самоуверенными шутками.

Правда веселье заканчивается, когда на новый дом овчарки и его человека Лили готовят нападение местные волки.

Трейлер игры: смотрите видео

Hubert – это прежде всего сюжетная видеоигра, однако она сочетает увлекательный рассказ с "уникальным игровым опытом выпаса", говорится в Steam.

Даты релиза проект пока нет, но его уже можно добавить в список желаемого, опробовав демо.

