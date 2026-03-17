Геймеры, которые любят "халяву", могут серьезно пополнить свою библиотеку в Steam, поскольку на платформе появилось сразу 4 новые бесплатные игры, информирует Gamerant.
Интересно Сбеги, пока не наложил в штаны – кооперативный хоррор завирусился в сети из-за странной механики
Новые бесплатные игры в Steam?
Среди проектов, пополнивших и без того обширный каталог Steam нашлось место довольно разнообразным игрушкам.
Первой из них является хоррор-шутер 4Spicchi, который рассказывает историю девушки по имени Маргарита.
Она устраивается доставщицей в пиццерии, но очень скоро понимает, что с ее местом работы что-то явно не так. Особенно, когда его атакуют причудливые монстры, а странный девайс превращает ингридиенты для пиццы в смертоносные пули.
Появился на платформе и платформер Ferret Quest.
Здесь геймеры возьмут под контроль хорька, который, вооружившись желудями, отправляется в приключение, чтобы спасти родной лес. Игровой процесс обещает более 15 уровней с динамической сложностью и "эпическую" битву с боссом.
Следующим проектом в нашем списке является Grove.
Живописная игра в жанре "tower defense" продолжает лесную тематику, ведь в ней игроки будут управлять собственной маленькой рощей. Сажая и улучшая деревья в ней, геймеры будут отражать атаки лесорубов и застройщиков, которые хотят уничтожить уютную местность.
Любителям необычных симуляторов следует обратить внимание на Bird Watching Simulator.
Игра буквально выдает о чем она в самом названии, с небольшой ремаркой, что птичек можно еще и ловить в свою коллекцию, а не только наслаждаться ими издалека.
Не только в Steam бывают бесплатные игры. До 19 марта в Epic Games Store можно получить сразу две игры.
Первой является Cozy Grove – симулятор жизни на острове с привидениями.
Второй – шутер Isonzo, где геймерам предложат пройти известные наступательные операции на итальянском фронте Первой мировой войны.