Геймеры, которые любят "халяву", могут серьезно пополнить свою библиотеку в Steam, поскольку на платформе появилось сразу 4 новые бесплатные игры, информирует Gamerant.

Новые бесплатные игры в Steam?

Среди проектов, пополнивших и без того обширный каталог Steam нашлось место довольно разнообразным игрушкам.

Первой из них является хоррор-шутер 4Spicchi, который рассказывает историю девушки по имени Маргарита.

Она устраивается доставщицей в пиццерии, но очень скоро понимает, что с ее местом работы что-то явно не так. Особенно, когда его атакуют причудливые монстры, а странный девайс превращает ингридиенты для пиццы в смертоносные пули.

Скриншот из игры / Steam

Появился на платформе и платформер Ferret Quest.

Здесь геймеры возьмут под контроль хорька, который, вооружившись желудями, отправляется в приключение, чтобы спасти родной лес. Игровой процесс обещает более 15 уровней с динамической сложностью и "эпическую" битву с боссом.

Скриншот из игры / Steam

Следующим проектом в нашем списке является Grove.

Живописная игра в жанре "tower defense" продолжает лесную тематику, ведь в ней игроки будут управлять собственной маленькой рощей. Сажая и улучшая деревья в ней, геймеры будут отражать атаки лесорубов и застройщиков, которые хотят уничтожить уютную местность.

Скриншот из игры / Steam

Любителям необычных симуляторов следует обратить внимание на Bird Watching Simulator.

Игра буквально выдает о чем она в самом названии, с небольшой ремаркой, что птичек можно еще и ловить в свою коллекцию, а не только наслаждаться ими издалека.

