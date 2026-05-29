У Steam дарують мультиплеєрні перегони з гарним рейтингом

Користувачі платформи Steam можуть отримати у своє володіння багатокористувацькі перегони. Гра має гарні відгуки та доступна безплатно протягом обмеженого часу.

Безплатна гра у Steam – це завжди лотерея, де на геймерів може очікувати усе що завгодно: від ААА проєктів до чудернацьких інді-забавок на кілька годин. Цього разу на платформі дарують перегони з мультиплеєром, інформує 24 Канал.

Які перегони безплатні у Steam просто зараз?

До 19:00 3 червня користувачі цифрового магазину відеоігор від Valve можуть безплатно додати до своїх бібліотек Drift86.

Простенький багатокористувацький симулятор перегонів пропонує позмагатися з друзями у дисципліні "дрифту".

Аркадний ігровий процес з накопиченням очок доповнюють понад 40 автомобілів, 30 різних "гоночних" треків та саундтрек у стилі аніме.

З моменту виходу в 2019 році, проєкт RewindApp отримав понад 5 тисяч відгуків, 91% з яких є схвальними.

Гравці позитивно відгукуються про ціну, механіку дрифту та задоволення від того веселого хаосу, який гра створює за умови гри з друзями.

Отож, поки Drift86 безплатна просто гріх не випробувати її у компанії з товаришами.