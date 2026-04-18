Поспішіть отримати безплатну гру з дуже схвальними відгуками у Steam

На платформі Steam можна безплатно отримати цікавий проєкт в жанрі роуг-лайт з чарівною піксельною графікою та рівнем рецензій "переважно схвальні".

Французька студія Goblinz Studio роздає у Steam свій покроковий роуг-лайт, який отримав схвалення широкої публіки, інформує 24 Канал.

Нова безплатна гра в Steam, яка варта вашої уваги?

Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager – це гра 2021 року виходу з цікавим концептом, яка дає гравцю змогу побути з іншого боку барикад у протистоянні монстрів та героїв.

Замість того аби шукати скарби, зачищаючи таємничі підземелля, вашим завданням буде захистити це саме підземелля від посягань ззовні.

Робити це ви будете в ролі менеджера компанії Dungeons, яка спеціалізується на управлінні підземеллями.

Перемагаючи орди героїв у покрокових боях, завдяки стратегічному плануванню та вмілому керуванні персоналом, ви крокуватимите вверх кар'єрними сходинками, розблоковуючи покращення та нові нагороди, йдеться на сторінці проєкту в Steam.

79% відгуків на проєкт на платформі Valve позитивні, що приносить йому рейтинг рецензій "переважно схвальні".

Здебільшого, гравці хвалять загальну ідею, атмосферу та ігровий процес, повідомляє Gamerant. Серед мінусів не відзначають чогось конкретного, тож гра дійсно виглядає ласим шматочком, особливо безплатно.

Пропозиція активна до 20:00 за київським часом 23 квітня, тож не прогавте шанс додати Legend of Keeper: Career of a Dungeon Manager у свою бібліотеку.

