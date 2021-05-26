Вчора відбувся реліз цікавого та амбітного проєкту з назвою Biomutant, який розроблювався студією Experiment 101. Щоправда, ембарго на огляди зняли трохи раніше, тому критики вже встигли поділитися розгорнутими думками.

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У цій відеогрі геймерів відправляють у постапокаліптичний світ, який заселений розумними антропоморфними тваринами, які володіють зброєю та різноманітними бойовими техніками. Концептуально звучить навіть дуже цікаво, а який простір для фантазій. Щоправда, у розробників з першого разу так й не вийшло реалізувати такий потенціал.

На Opencritic гру оцінило 124 видання з середнім рейтингом у 67%, а рекомендують її лише 40% критиків. На агрегаторі рецензій Metacritic гра Biomutant отримала наступні оцінки:

PC – 67 балів (49 оглядів)

(49 оглядів) PlayStation 4 – 62 бали (36 оглядів)

(36 оглядів) Xbox One – 68 балів (28 оглядів)

Зрозуміло, що у сучасних реаліях такі оцінки важко назвати високими, хоча це й не повний провал. Якщо коротко, то гра просто вийшла середня та непримітна. Критики дуже похвалили її за атмосферний сетинґ постапокаліптичного світу. Також їм сподобалася робота дизайнерів та візуальна складова гри Biomutant. Загалом критики відзначили сам задум розробників та ту неймовірну кількість ідей, які вони спробували реалізувати у грі. Щоправда, здається, цього разу саме реалізація їх й підвела.

Критикують відеогру за простий сюжет, слабку бойову систему та нудний відкритий світ, у якому мало активностей. Цікавих та оригінальних завдань також не вистачає, а деякі з часом просто починають неодноразово повторюватися. Комусь навіть не сподобався оповідач та його жарти. Також деякі критики відзначають, що у Biomutant є навіть певні технічні проблеми, хоча й не критичні.

Геймери також вже встигли ознайомитися з відеогрою, наприклад, у Steam гру оцінило понад 2 тисячі користувачів з середнім рейтингом у 53%. Думки геймерів розділилися, але загалом Biomutant критикують та хвалять за ті самі речі. Хоча звичайним гравцям також не сподобалася ще й ціна на цей продукт – 897 гривень.

Релізний трейлер відеогри Biomutant – відео