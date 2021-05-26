Вчера состоялся релиз интересного и амбициозного проекта под названием Biomutant, который разрабатывался студией Experiment 101. Правда, эмбарго на обзоры сняли чуть раньше, поэтому критики уже успели поделиться развернутыми мнениями.

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В этой видеоигре геймеров отправляют в постапокалиптический мир, который заселен разумными антропоморфными животными, которые владеют оружием и различными боевыми техниками. Концептуально звучит даже очень интересно, а какой простор для фантазий. Правда, у разработчиков с первого раза так и не получилось реализовать такой потенциал.

На Opencritic игру оценило 124 издания со средним рейтингом в 67%, а рекомендуют ее только 40% критиков. На агрегаторе рецензий Metacritic игра Biomutant получила следующие оценки:

PC – 67 баллов (49 обзоров)

(49 обзоров) PlayStation 4 – 62 балла (36 обзоров)

(36 обзоров) Xbox One – 68 баллов (28 обзоров)

Понятно, что в современных реалиях такие оценки трудно назвать высокими, хотя это и не полный провал. Если вкратце, то игра просто вышла средняя и неприметная. Критики очень похвалили ее за атмосферный сетинг постапокалиптического мира. Также им понравилась работа дизайнеров и визуальная составляющая игры Biomutant. В общем критики отметили сам замысел разработчиков и то невероятное количество идей, которые они попытались реализовать в игре. Правда, кажется, на этот раз именно реализация их и подвела.

Критикуют видеоигру за простой сюжет, слабую боевую систему и скучный открытый мир, в котором мало активностей. Интересных и оригинальных заданий также не хватает, а некоторые со временем просто начинают неоднократно повторяться. Кому-то даже не понравился рассказчик и его шутки. Также некоторые критики отмечают, что в Biomutant есть даже определенные технические проблемы, хотя и не критичные.

Геймеры также уже успели ознакомиться с видеоигрой, например, в Steam игру оценило более 2 тысяч пользователей со средним рейтингом в 53%. Мнения геймеров разделились, но в целом Biomutant критикуют и хвалят за те же вещи. Хотя обычным игрокам также не понравилась еще и цена на этот продукт – 897 гривен.

Релизный трейлер видеоигры Biomutant – видео