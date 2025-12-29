З'явилися свіжі деталі Bioshock 4 – локація, нові вороги та скриншоти

Попри відсутність офіційного анонсу, у мережі з'явилися свіжі витоки з розробки продовження серії Bioshock, які виглядають вельми багатонадійно.

Bioshock Infinite вийшла ще понад 10 років тому, тож відтоді фанати культової франшизи знаходяться на "голодному пайку", тим більше, що ніяких офіційних анонсів продовження, яке в мережі іменують Bioshock 4, ще не було, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

Якою буде локація наступної Bioshock?

Попри це, усі у світі знають – нова гра в серії перебуває у розробці.

Іноді, в мережі навіть з'являються її деталі, як от інсайдерська інформація, яку вдалося отримати виданню MP1st. Їхнє джерело видало локацію та деякі деталі щодо персонажів майбутньої гри.

Отож, у Bioshock 4 на гравців чекатиме розкішне казино, розташоване десь у снігах Антарктиди. Локація стане наймасштабнішою в історії франшизи й слугуватиме місцем для "великої битви".

Окрім того, на мапі світу буде район під назвою "Солярія" чи то "Соляріс", населений жителями "соляріанцями", які можуть бути як групою провладної еліти, так і звичайними громадянами або навіть ворожою фракцією.

Що стосується персонажів, то джерела MP1st поділилися терміном "Male Flusher", що може бути назвою ворожих NPC на кшталт мутантів (Splicer) з попередніх частин. Також все вказує на повернення речовини, подібної до ADAM, яка даруватиме надприродні здібності.

На додачу, виданню вдалося отримати кілька зображень золотих статуй з гри, деталізація яких натякає, що вони можуть повторювати образ потенційного антагоніста.

Статуї з нової Bioshock/ Фото MP1st

Наразі аналітики індустрії прогнозують, що наступний Bioshock вийде не раніше 2027 року, а більші скептики вважають, що реліз може відбутися навіть пізніше.

Нова інформація збігається з попередніми витоками?