Журналіст Мет Сміт отримав ранній доступ до гри й уже написав першу рецензію. Вона є вельми позитивною, адже автор називає проєкт "гарним, інтригуючим і таким же складним, як і на вигляд".

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Рецензія на Black Myth: Wukong

На створення екшн-рольової гри Black Myth: Wukong Game Science Studio надихнула ктайська народна історія "Подорож на Захід". Ви граєте за "приреченого", героя-мавпу, який володіє посохом, що висувається, і жменькою магічних заклинань.

Рецензент зазначає, що для гри йому "надали комп'ютер з найвищими характеристиками" (але не назвали конкретних), щоб гарантувати, що Unreal Engine 5 матиме всі шанси на безперебійне проходження гри. Хоча менш ніж година гри не дасть остаточної відповіді, Wukong "працювала без проблем" попри те, що вона "вважається головним прикладом графічних технологій нового покоління", які явно вимагають багато ресурсів.

Дивіться трейлер Black Myth: Wukong: відео

Сміт пройшов лише ранню частину гри, починаючи з Лісу Вовків і Храму Гуаньінь, зустрівшись із "кількома типовими вовко-гуманоїдними ворогами", більшим босом середнього рівня, а потім із гігантською істотою, також схожою на вовка.

Дорогою я розблокував здатність перетворюватися на одного з монстрів, викликаючи їхню полум'яну зброю і відкриваючи нові атаки та навички. На середині демо-версії старий з головою, схожою на корінь женьшеню, дав мені заклинання знерухомлення з власним лічильником охолодження і запропонував короткий перепочинок проти більш небезпечних ворогів, таких як фінальний гігантський вовк,

– пише автор.

Він також ненадовго перетворив його персонажа на комаху, здатну літати над головами ворогів. Судячи з усього, це буде доступно лише в певні моменти гри – ви не зможете ухилятися від усіх сутичок таким чином. Однак, ви й не будете прогресувати (або навіть довго залишатися в живих), якщо не опануєте основи.

Атаки поділяються на легкі та важкі, з можливістю заряджати важку атаку для ще сильніших ударів.

З огляду на те, як витривалість падає під час атак, вам також потрібно підтримувати захист, стрибаючи та ухиляючись. Ухилившись ідеально, час трохи сповільнюється, з’являється додаткова ілюзія вас самих, і ви зможете зробити кілька зайвих рухів, перш ніж ворог зрозуміє, що сталося.

У міру проходження ви заробляєте бали, які відкривають нові навички з дерева талантів, яке дражнить трьома стилями посоху, між якими можна перемикатися. Напркилад, в переліку є стиль "Стовп", щоб персонаж міг стрибнути на вершину свого посоха і "виростити" його, утримуючи кнопку сильної атаки. Таким чином, ви уникаєте приземлених атак. Але якщо вороги потрапляють у ваш посох, ваша витривалість (але не здоров'я) зазнає удару. Відпускання кнопки запускає надзвичайно сильний рух, який приголомшує ворогів, якщо перериває їхню атаку. Це високий ризик, висока винагорода.

Бойова система у Wukong така, що ви не можете просто спамити ударами й ухилятися від ворожих випадів, оскільки і те, і інше спалює панель витривалості, яка знаходиться поруч з панеллю здоров'я.

Приречений також має при собі зілля здоров'я, що перезаряджається, але він повинен зробити паузу, щоб використати його.

Якщо ви не використаєте його вчасно, то помрете і перевтілитесь після спуску з гори, і вам доведеться зіткнутися (або пробігти повз) з більшістю ворогів, яких ви вже знищували.

Найбільші труднощі виникають із групами ворогів, адже вам доведеться вирішувати, хто з них більш пріоритетний, ухиляючись тим часом від інших.

Усе це на фоні чудового оточення, химерного дизайну монстрів і тихого й тривожного саундтреку.

Гігантський бос-вовк, з яким я зіткнувся, був дрібницею порівняно з іншими ворогами, яких розробник тизерив у попередніх трейлерах. Я хочу битися з драконом. Хоча головний герой був абсолютно мовчазним під час моєї демонстрації, Game Science, студія, що стоїть за грою, каже, що гравець буде "розкривати історії різних персонажів, розуміючи їхню любов і ненависть, жадібність і злість, минулі життя і теперішнє". Я заінтригований, щоб побачити, як це відбувається,

– додає Мет Сміт.

Реліз Black Myth: Wukong на ПК та PS5 відбудеться 20 серпня 2024 року.