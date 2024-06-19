Журналист Мэт Смит получил ранний доступ к игре и уже написал первую рецензию. Она является весьма положительной, ведь автор называет проект "хорошим, интригующим и таким же сложным, как и на вид".

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Рецензия на Black Myth: Wukong

На создание экшн-ролевой игры Black Myth: Wukong Game Science Studio вдохновила ктайская народная история "Путешествие на Запад". Вы играете за "обреченного", героя-обезьяну, владеющего выдвигающимся посохом, и горсткой магических заклинаний.

Рецензент отмечает, что для игры ему "предоставили компьютер с самыми высокими характеристиками" (но не назвали конкретных), чтобы гарантировать, что Unreal Engine 5 будет иметь все шансы на бесперебойное прохождение игры. Хотя менее чем час игры не даст окончательного ответа, Wukong "работала без проблем" несмотря на то, что она "считается главным примером графических технологий нового поколения", которые явно требуют много ресурсов.

Смотрите трейлер Black Myth: Wukong: видео

Смит прошел лишь раннюю часть игры, начиная с Леса Волков и Храма Гуаньинь, встретившись с "несколькими типичными волко-гуманоидными врагами", большим боссом среднего уровня, а затем с гигантским существом, также похожим на волка.

По дороге я разблокировал способность превращаться в одного из монстров, вызывая их пламенное оружие и открывая новые атаки и навыки. На середине демо-версии старик с головой, похожей на корень женьшеня, дал мне заклинание обездвиживания с собственным счетчиком охлаждения и предложил короткую передышку против более опасных врагов, таких как финальный гигантский волк,

– пишет автор.

Он также ненадолго превратил его персонажа в насекомое, способное летать над головами врагов. Судя по всему, это будет доступно лишь в определенные моменты игры – вы не сможете уклоняться от всех схваток таким образом. Однако вы и не будете прогрессировать (или даже долго оставаться в живых), если не овладеете основами.

Атаки делятся на легкие и тяжелые, с возможностью заряжать тяжелую атаку для еще более сильных ударов.

Учитывая то, как выносливость падает во время атак, вам также нужно поддерживать защиту, прыгая и уклоняясь. Уклонившись идеально, время немного замедляется, появляется дополнительная иллюзия вас самих, и вы сможете сделать несколько лишних движений, прежде чем враг поймет, что произошло.

По мере прохождения вы зарабатываете баллы, которые открывают новые навыки из дерева талантов, которое дразнит тремя стилями посоха, между которыми можно переключаться. Например, в перечне есть стиль "Столб", чтобы персонаж мог прыгнуть на вершину своего посоха и "вырастить" его, удерживая кнопку сильной атаки. Таким образом, вы избегаете приземленных атак. Но если враги попадают в ваш посох, ваша выносливость (но не здоровье) подвергается удару. Отпускание кнопки запускает чрезвычайно сильное движение, которое ошеломляет врагов, если прерывает их атаку. Это высокий риск, высокая награда.

Боевая система в Wukong такова, что вы не можете просто спамить ударами и уклоняться от вражеских выпадов, поскольку и то, и другое сжигает панель выносливости, которая находится рядом с панелью здоровья.

Обреченный также имеет при себе перезаряжаемое зелье здоровья, но он должен сделать паузу, чтобы использовать его.

Если вы не используете его вовремя, то умрете и перевоплотитесь после спуска с горы, и вам придется столкнуться (или пробежать мимо) с большинством врагов, которых вы уже уничтожали.

Наибольшие трудности возникают с группами врагов, ведь вам придется решать, кто из них более приоритетный, уклоняясь тем временем от других.

Все это на фоне великолепного окружения, причудливого дизайна монстров и тихого и тревожного саундтрека.

Гигантский босс-волк, с которым я столкнулся, был мелочью по сравнению с другими врагами, которых разработчик тизерил в предыдущих трейлерах. Я хочу сразиться с драконом. Хотя главный герой был абсолютно молчаливым во время моей демонстрации, Game Science, студия, стоящая за игрой, говорит, что игрок будет "раскрывать истории различных персонажей, понимая их любовь и ненависть, жадность и злость, прошлые жизни и настоящее". Я заинтригован, чтобы увидеть, как это происходит,

– добавляет Мэт Смит.

Релиз Black Myth: Wukong на ПК и PS5 состоится 20 августа 2024 года.